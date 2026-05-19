ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ଭେଟେରାନ ୱିକେଟକିପର ଜନ୍ ମ୍ୟାକ୍‌ଲିନ୍‌ଙ୍କ ପରଲୋକ

ଭେଟେରାନ୍ ୱିକେଟ୍‌କିପର ଜନ୍ ମ୍ୟାକ୍‌ଲିନ୍‌ଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଧନ ହୋଇଛି।

John Maclean Passes Away
ଜନ୍ ମ୍ୟାକ୍‌ଲିନ୍‌ଙ୍କ ପରଲୋକ (gettyimages)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 19, 2026 at 8:48 PM IST

John Maclean Passes Away: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ କ୍ୱିନ୍ସଲାଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ୱିକେଟ୍‌କିପର ଜନ୍ ମ୍ୟାକ୍‌ଲିନ୍‌ଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି। ମ୍ୟାକ୍‌ଲିନ୍ ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ବ୍ରିସବେନ୍‌ଠାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ (ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍) କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ୧୯୭୯ରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ହିଁ ଥିଲା।

ମ୍ୟାକ୍‌ଲିନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଚାରୋଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ୧୯୬୮ରେ କ୍ୱିନ୍ସଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ (ଫାଷ୍ଟ-କ୍ଲାସ୍) କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଶେଫିଲ୍ଡ ସିଲ୍ଡରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସିଜନ୍‌ରେ ହିଁ ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍କୋର ୧୫୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ କ୍ୱିନ୍ସଲାଣ୍ଡ ଦଳର ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦଳ ୧୯୭୩-୭୪ ଏବଂ ୧୯୭୭-୭୮ ମଧ୍ୟରେ ଶେଫିଲ୍ଡ ସିଲ୍ଡର ୫ଟି ସିଜନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଥର ଉପ-ବିଜେତା (ରନର୍ସ-ଅପ୍) ହୋଇଥିଲା। ସେ ନିଜର ୮୬ଟି ସିଲ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୩୦ଟିରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ମ୍ୟାକ୍‌ଲିନ୍ ୩୮୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବା ସହ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୩୫୪ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ୩୧ଟି ଷ୍ଟମ୍ପିଂ ସାମିଲ ଥିଲା। ଶେଫିଲ୍ଡ ସିଲ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ୩୧୪ଟି ୱିକେଟ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୨୯୦ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ୨୪ଟି ଷ୍ଟମ୍ପିଂ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି ରେକର୍ଡ କ୍ୱିନ୍ସଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଇତିହାସରେ ସମଗ୍ର ଭାବେ ୧୧ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କ୍ୱିନ୍ସଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କର୍ଷ୍ଟନ୍ ପାଇକ୍, କ୍ୱିନ୍ସଲାଣ୍ଡରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ପ୍ରତି ମ୍ୟାକ୍‌ଲିନ୍‌ଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।

କ୍ୱିନ୍ସଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମ୍ୟାକ୍‌ଲିନ୍‌ଙ୍କ ‘ଟିମ୍ ସର୍ବାଗ୍ରେ’ (ଦଳ ସବୁଠୁ ଆଗରେ) ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କର "ଉଦାର" ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଜଣେ ଖେଳାଳି, କୋଚ୍, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ପରେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥିଲେ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସେ ସମ୍ମୁଖରୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଧନ ପରେ ପୂର୍ବତନ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଓ ସମଗ୍ର ସମୁଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କର ‘ଟିମ୍ ସର୍ବାଗ୍ରେ’ ନେତୃତ୍ୱ ସହ ତାଙ୍କ ଉଦାର ସ୍ୱଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି। ସେ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଯାହା ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସମର୍ପିତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ନିଜର ସବୁକିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଖେଳ ପରେ ଗଢ଼ିଉଠୁଥିବା ବନ୍ଧୁତାର ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲେ, ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବେ ଜୀବନସାରା ରହିବା ଭଳି ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଏବଂ ପରେ ଜଣେ କୋଚ୍, ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ୱିନ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଟେକ ରଖିଥିଲେ।"

