କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା; ମାତ୍ର ୩୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ଷ୍ଟାର ବୋଲରଙ୍କ ନିଧନ
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପୂବର୍ତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଶାପୁର ଜାଦ୍ରାନଙ୍କର ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ ୭ ତାରିଖରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି।
Published : July 7, 2026 at 3:05 PM IST
Shapoor Zadran Dies: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପୂବର୍ତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଶାପୁର ଜାଦ୍ରାନଙ୍କର ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ ୭ ତାରିଖରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଭାରତର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଇସିୟୁ (ICU)ରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ 'ହେମୋଫାଗୋସାଇଟିକ୍ ଲିମ୍ଫୋହିଷ୍ଟିଓସାଇଟୋସିସ୍' (Hemophagocytic Lymphohistiocytosis) ନାମକ ଏକ ବିରଳ ତଥା ଜୀବନଘାତକ ରୋଗ ସହ ଲଢୁଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ନିଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଶାପୁର ଜାଦ୍ରାନ ସେହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯାତ୍ରାର ଅଂଶବିଶେଷ ଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଶାପୁର ଜାଦ୍ରାନଙ୍କ ନିଧନରେ ଗଭୀର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବୋର୍ଡ ଏହି ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି।
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) July 7, 2026
With profound grief and deep sorrow, the Afghanistan Cricket Board mourns the passing of former Afghanistan fast bowler Shapoor Zadran.
Shapoor Zadran was one of the foundation-laying figures of Afghanistan cricket, whose dedication,… pic.twitter.com/iPIAJ6HLkq
ବୋର୍ଡ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛି, "ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ପୂର୍ବତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଶାପୁର ଜାଦ୍ରାନଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଶାପୁର ଜାଦ୍ରାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ, ଜୋଶ ଓ ଅତୁଟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ଖେଳର ଉତ୍ଥାନ ତଥା ବିକାଶରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।"
ଶାପୁର ଜାଦ୍ରାନ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଏଚ୍ଏଲ୍ଏଚ୍ (HLH) ନାମକ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ସହ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଘମଇ ଜାଦ୍ରାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭାରତ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ରସିଦ ଖାନ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ନବୀ ନିଜର ପୁରୁଣା ସାଥୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜାଦ୍ରାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା। ମାତ୍ର ୩୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ଖେଳାଳି ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି।
Afghanistan Cricket Board have confirmed the passing of legendary cricketer Shapoor Zadran💔 pic.twitter.com/zo5jmkIkFA— Cricbuzz (@cricbuzz) July 7, 2026
ଶାପୁର ଜାଦ୍ରାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୧୨ରେ ସେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି ଓପନର ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଗମ୍ଭୀର ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହୱାଗ ୱିକେଟକିପରଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ନିଜର ୪ ଓଭର ସ୍ପେଲ୍ରେ ୩୩ ରନ୍ ଦେଇ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଶାପୁର ଜାଦ୍ରାନଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର
ଶାପୁର ଜାଦ୍ରାନ ଜଣେ ଭେଟେରାନ୍ ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଥିଲେ। ଯିଏ ୨୦୦୯ ରୁ ୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ୪୪ଟି ଦିନିକିଆ ଓ ୩୬ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୮୦ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ଆଇସିସି କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟର ନାୟକ ଭାବରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ମରଣୀୟ। ଏହି ସମୟରେ ଜାଦ୍ରାନ ଚାରୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟୀ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ।