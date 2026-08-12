ETV Bharat / sports

୧୧ ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ଓ ୫ ସନ୍ତାନ ପରେ ଦୀର୍ଘଦିନର ସାଥୀ ଜର୍ଜିନାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ

ଦିଗ୍ଗଜ ଫୁଟବଲର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ନିଜର ଦୀର୍ଘଦିନର ସାଥୀ ଜର୍ଜିନା ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍‌ଙ୍କୁ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି।

Cristiano Ronaldo Marries Georgina Rodriguez
ଦୀର୍ଘଦିନର ସାଥୀ ଜର୍ଜିନାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ (AP & Ronaldo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 1:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Cristiano Ronaldo Wedding: ଫୁଟବଲ୍ ଦୁନିଆର ମହାନାୟକ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଏହି ଦିଗ୍ଗଜ ଫୁଟବଲର ନିଜର ଦୀର୍ଘଦିନର ସାଥୀ ଜର୍ଜିନା ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍‌ଙ୍କ ସହ ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ରେ ବିବାହର ଅତୁଟ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ରୋନାଲଡୋ ନିଜ ବିବାହର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଏହି ଖବର ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ଫଟୋରେ ସେ ଓ ଜର୍ଜିନା ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରି ନିଜର ୱେଡିଂ ରିଙ୍ଗ୍ସ ଦେଖାଉଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି।

ରୋନାଲଡୋ ଏବଂ ଜର୍ଜିନା କଲେ ବିବାହ

ଖବର ଅନୁସାରେ ଏହି ବିବାହ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜଧାନୀ ଲିସବନ୍ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୁନ୍ଦର ଉପକୂଳ ସହର କାସକାଇସରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବିବାହର ଏହି ଉତ୍ସବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଘରୋଇ ଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଚାକଚକ୍ୟ ବଦଳରେ କେବଳ ଏହି ଦମ୍ପତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ସନ୍ତାନ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରୋନାଲଡୋ ଏବଂ ଜର୍ଜିନାଙ୍କର ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ସନ୍ତାନଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ଜୁନିୟର, ଯାଆଁଳା ସନ୍ତାନ ଇଭା ଓ ମାତେଓ, ଆଲାନା ମାର୍ଟିନା ଏବଂ ବେଲା ଏସମେରାଲ୍ଡା।

ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୬ରେ ସ୍ପେନର ରାଜଧାନୀ ମ୍ୟାଡ୍ରିଡ୍‌ରେ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରୋନାଲଡୋ ରିଆଲ୍ ମ୍ୟାଡ୍ରିଡ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ଜର୍ଜିନା ଗୁଚି (Gucci) ର ଏକ ବୁଟିକ୍‌ରେ ସେଲ୍ସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ଏହି ପ୍ରେମର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ସ୍ପେନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ଇଟାଲୀ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଏବେ ସାଉଦି ଆରବରେ ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମଜବୁତ ପରିବାରରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି।

ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୭ରେ ଜର୍ଜିନା ନିଜର ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଆଲାନା ମାର୍ଟିନାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହାର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସରୋଗେସି ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଯାଆଁଳା ସନ୍ତାନ (ମାତେଓ ଏବଂ ଇଭା) ଏବଂ ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ଜୁନିୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜର୍ଜିନା ସର୍ବଦା ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭଳି ଲାଳନପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ସବୁବେଳେ ପରସ୍ପରର ସୁଖ-ଦୁଃଖରେ ଢାଲ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି।

ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ଫୁଟବଲ୍ ରେକର୍ଡ

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରେ ୧୪୬ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ଏବଂ ୫ ଥର ବ୍ୟାଲନ୍ ଡି’ଅର୍ (Ballon d'Or) ନିଜ ନାମରେ କରିଥିବା ୪୧ ବର୍ଷୀୟ ରୋନାଲଡୋ ନିକଟରେ ନିଜର ରେକର୍ଡ ଷଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋନାଲଡୋ ସାଉଦି ପ୍ରୋ ଲିଗ୍‌ର କ୍ଲବ୍ ଅଲ୍-ନାସର୍ (Al-Nassr) ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହି ଶନିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ନିଜର ନୂଆ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ସିଜନ୍‌ରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ନୂଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍‌ ଘୋଷଣା କଲା ଭାରତ

୬,୬,୬,୬,୬, ୬...ଲଗାତାର ଛକା ମାରି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଏହି ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍

୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍; ଜିଓ କିମ୍ବା ହଟଷ୍ଟାର୍‌ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ ମ୍ୟାଚ୍

TAGGED:

CRISTIANO RONALDO MARRIAGE
CRISTIANO RONALDO WIFE
GEORGINA RODRIGUEZ
କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ
CRISTIANO RONALDO WEDDING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.