ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଇଣ୍ଡୋର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଆନସିପ୍, ଓଡିଆ ଆଥଲେଟଙ୍କ ଉପରେ ନଜର
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଇନଡୋର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଆନସିପରେ କାମଲ କରିବେ ଓଡିଶା ଆଥଲେଟ୍ । ପଢନ୍ତୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 23, 2026 at 11:23 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଇନଡୋର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚମ୍ପିଆନସିପ । ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ଓ 25 ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା । ଭାଗ ନେବେ 32ଟି ରାଜ୍ୟର ଖେଳାଳି । ତାସହ 4ଟି ସର୍ଭିସେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଅନିମେଶ କୁଜୁର, ଲାଲୁପ୍ରସାଦ ଭୋଇ, ପ୍ରତୀକ ମହାରଣା, ବାପି ହଂସଦାଙ୍କ ଭଳି ଓଡିଶାରୁ 33 ଜଣ ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେବେ । 26ଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ ହେବ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା । 278 ଜଣ ଖେଳାଳି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ । ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ସୂଚନା ଦେବ ବୋଲି ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଫେଡରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଏଏଫଆଇ)ର ସଭାପତି ବହାଦୁର ସିଂହ ସାଗୁ କହିଛନ୍ତି ।
"ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ନିଜ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ ୨୭୮ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୯୭ ଜଣ ମହିଳା ଆଥଲେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହା ଆଗାମୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ସ୍ୱରୂପ କାମ କରିବ," ବୋଲି ସାଗୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଦୁଇ ଦିନିଆ ଇନଡୋର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯୁବ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ । ୨୦୦ ମିଟର ଇନଡୋର ଟ୍ରାକ୍ରେ କୌଶଳ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଉଦୀୟମାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର ଅନିମେଶ କୁଜୁର ୬୦ ମିଟର ଡ୍ୟାସ୍ରେ ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଇଉରୋପ ଓ ଏସିଆରେ ଅନେକ ଇନଡୋର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଅନିମେଷ ଏଠାରେ ପୁରୁଷ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ୍ରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ ।
ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୟେଦୁଲା ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏହି ଇନଡୋର ସୁବିଧା ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପରିଚାଳିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଇଣ୍ଡୋର ଆରେନା ସମସ୍ତ ଋତୁରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି, ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଥମ ମେଡାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ହେବ ପୁରୁଷ ୩,୦୦୦ ମିଟର ଟ୍ରାକ୍ ଦୌଡ଼। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସିନିୟର ଓ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ବର୍ଗରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୁଧବାର ଶେଷ ହେବ । ଏହି ଇଣ୍ଡୋର ଚାମ୍ପିଆନସିପ୍ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଖୋଲିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ଇନଡୋର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଆନସିପ୍ ୨୦୨୮ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ।