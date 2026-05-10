୧୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ, ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ ନେଲେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ
Tom Norton: ୧୯୦୬ ମସିହା ପରେ ଇଂଲିଶ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ନେବାରେ ଟମ୍ ନର୍ଟନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବୋଲର।
Published : May 10, 2026 at 4:55 PM IST
County Championship 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ସିଜନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କାଉଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହିକ୍ରମରେ ସମରସେଟ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲାମୋରଗାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୁକାବିଲା ଚାଲିଛି। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଗ୍ଲାମୋରଗାନ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୩୫୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ସମରସେଟ୍ର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ୨୨୯ ରନରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ଫଳରେ ଗ୍ଲାମୋରଗାନକୁ ୧୨୫ ରନର ଅଗ୍ରଣୀ ମିଳିଥିଲା।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଯେତେବେଳେ ସମରସେଟ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଥିଲା। ଅତିଥି ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିଜର ପତିଆରା ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିସାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଜଣେ ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ବୋଲର ମ୍ୟାଚର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜଣକ 'ସୋଫିଆ ଗାର୍ଡେନ୍ସ'ରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ସମରସେଟ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୨୨ ରନ୍ ଦେଇ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଚାରୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ହାସଲ କରି ଇଂଲିଶ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ନିଜର ଡେଭ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
18-year-old Tom Norton picked up a hat-trick on first-class debut 🤯🤯— Cricbuzz (@cricbuzz) May 10, 2026
Scroll to see all three wickets ⏬
1st wicket: James Rew c Asa Tribe b Tom Nortonpic.twitter.com/38EXAk8OEg
ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରି ଗ୍ଲାମୋରଗାନ ବୋଲର ଟମ୍ ନର୍ଟନ, ସମରସେଟ୍ର ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡରକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଘାତକ ବୋଲିଂ କେବଳ ସ୍କୋରକାର୍ଡ ନୁହେଁ ବରଂ ମ୍ୟାଚର ଗତିପଥକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ବଲରେ ଜେମ୍ସ ରେଭ୍, ଟମ୍ ଲାମନବି ଏବଂ ଆର୍ଚି ଭନ୍ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମରସେଟ୍ ମାତ୍ର ୩୨ ରନରେ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ନର୍ଟନ ଏହି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ନେଇ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।
୧୯୦୬ ମସିହା ପରେ ଇଂଲିଶ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ନେବାରେ ଟମ୍ ନର୍ଟନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବୋଲର ଏବଂ ଗ୍ଲାମୋରଗାନର ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ବୋଲର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୧୯୦୬ରେ ଡବ୍ଲୁ.ଇ. ବେନ୍ସ୍କିନ୍ ସାଉଥେଣ୍ଡଠାରେ ଏସେକ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଲେଷ୍ଟରସାୟର ପାଇଁ ନିଜର କାଉଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ସିଜନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏଚ୍.ଏ. ସେଡଗୱିକ୍ ମଧ୍ୟ ୱର୍ସେଷ୍ଟରସାୟର ବିପକ୍ଷରେ ୟର୍କସାୟର ପାଇଁ ଏହି ବିରଳ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।
18-year-old Tom Norton has taken a hat-trick on his first-class debut for Glamorgan against Somerset 👏— Test Match Special (@bbctms) May 9, 2026
He is the first man to take a hat-trick on first-class debut in English cricket since 1925 and the first in the Championship since 1906😱 pic.twitter.com/gp2IkhASsX
ଟମ୍ ନର୍ଟନ ୧୯୦୬ ମସିହା ପରେ ଇଂଲିଶ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଗ୍ଲାମୋରଗାନର ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି। ୧୯୦୬ରେ ଡବ୍ଲୁ.ଇ. ବେନ୍ସ୍କିନ୍ ସାଉଥେଣ୍ଡଠାରେ ଏସେକ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଲେଷ୍ଟରସାୟର ପାଇଁ ନିଜର କାଉଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ନେବାର ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମାନ ସିଜନ୍ ମଧ୍ୟରେ, ଏଚ୍.ଏ. ସେଡଗୱିକ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନ୍ୟ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ୱର୍ସେଷ୍ଟରସାୟର ବିପକ୍ଷରେ ୟର୍କସାୟର ପାଇଁ ଏହି ବିରଳ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।