ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ; ଭାଙ୍ଗିଲା କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ୧୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ
Fastest T20 World Cup Century: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର୍ ଓପନର୍ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : March 4, 2026 at 10:48 PM IST
Finn Allen Fastest T20 World Cup Century: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର୍ ଓପନର୍ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ କୋଲକାତାର ଐତିହାସିକ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ସେ ମାତ୍ର ୩୩ ବଲ୍ରୁ ଶତକ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ସହ ସେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲକାରୀ ବ୍ୟାଟର ବନିଯାଇଛନ୍ତି।
ଗେଲ୍ଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍
ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ଏହି କାରନାମା କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଭେଟେରାନ୍ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ୧୦ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡକୁ ଚୁରମାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ୨୦୧୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଗେଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୪୭ ବଲ୍ରେ ଶତକ ମାରିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱକପ୍ର ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର। ଏହାପୂର୍ବରୁ ତିଳକରତ୍ନେ ଦିଲସାନ (୯୬*) ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି (୮୯*) ଏହି ତାଲିକାରେ ଆଗରେ ଥିଲେ।
ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ତାଲିକା:
- ଫିନ୍ ଆଲେନ୍: ୩୩ ବଲ୍ (୨୦୨୬)
- କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍: ୪୭ ବଲ୍ (୨୦୧୬)
- କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍: ୫୦ ବଲ୍ (୨୦୦୭)
- ବ୍ରେଣ୍ଡନ ମ୍ୟାକକୁଲମ: ୫୧ ବଲ୍ (୨୦୧୨)
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ କିୱି ଟିମ୍
ବୁଧବାର କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ନଅ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୬୯ ରନ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଓପନର ଫିନ୍ ଆଲେନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ବଳରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୪୩ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍
ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ବିଜୟ ସହିତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲର ବିଜେତା ସହିତ କିୱି ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଏହି ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।