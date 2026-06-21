ମହିଳା ହକିରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ମାତ ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନେସନ୍ସ କପ୍ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
Indian Women’s Hockey: ମହିଳା ହକି ଦଳର ଏହି ସଫଳତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : June 21, 2026 at 3:26 PM IST
FIH Nations Cup: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଅକଲାଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା FIH ହକି ମହିଳା ନେସନ୍ସ କପ୍ ୨୦୨୫-୨୬ର ଫାଇନାଲରେ ଆୟୋଜକ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୨-୦ ଗୋଲରେ ହରାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜେୟ ରହି ନିଜର ଦବ୍ଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରଫି ଜିତି FIH ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ଭାରତୀୟ ହକି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଛି।
ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା
ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟର ଉତ୍ସବକୁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ପାଳନ କରୁଛି। ଦଳର ଏହି ସଫଳତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି।
𝐆𝐥𝐨𝐫𝐲. 𝐆𝐫𝐚𝐭𝐢𝐭𝐮𝐝𝐞. 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐠𝐧𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧.🏆— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 21, 2026
To honour Team India's FIH Hockey Women's Nations Cup 2025-26 title win, Hockey India announces a cash award of ₹3 lakh for each player and ₹1.5 lakh for every member of the support staff. 🇮🇳👏
A fitting reward for a… pic.twitter.com/RVSQV6onz5
ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପୁରସ୍କାର ସେହି ପରିଶ୍ରମର ସମ୍ମାନ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଖେଳାଳିମାନେ ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୨ ପରେ ଭାରତର ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ନେସନ୍ସ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଅଟେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୨-୨୭ ସିଜନ୍ ପାଇଁ FIH ମହିଳା ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଦଳର ସାମ୍ନା ନେଦରଲାଣ୍ଡସ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଭଳି ଶୀର୍ଷ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହ ହେବ। କୋଚ୍ ହରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ଅଟେ।
ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ର ଚତୁର୍ଥ ମିନିଟ୍ରେ ନବନୀତ କୌର ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରି ଭାରତକୁ ୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ୧୪ତମ ମିନିଟ୍ରେ ସୁନେଲତା ଟପ୍ପୋ ଆଉ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରେ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ କରି ଏହି ଅଗ୍ରଣୀକୁ ୨-୦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ରକ୍ଷଣଭାଗ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହକି ଖେଳି ଆୟୋଜକ ଦଳକୁ ଗୋଲ୍ କରିବାରୁ ରୋକି ରଖିଥିଲେ। ଏହି ପରି ଦଳ ମ୍ୟାଚକୁ ୨-୦ ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା।
𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀 𝐀𝐑𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒! 𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐔𝐏 𝐈𝐒 𝐂𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆 𝐇𝐎𝐌𝐄! 🏆🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 21, 2026
For the second time, India are crowned the FIH Hockey Women’s Nations Cup champions! ❤️
A dominant unbeaten campaign brings glory as the Women in Blue defeat hosts New Zealand in the Final and… pic.twitter.com/mAmZUM7QCv
ଅପରାଜେୟ ରହି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ଭାରତ
ଭାରତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୩-୨ ଗୋଲ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦଳ ଜାପାନ ଏବଂ ଉରୁଗୁଏକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲା। ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚିଲି ବିପକ୍ଷରେ ଦଳ ୬-୦ ଗୋଲ୍ର ଏକ ଦମଦାର ବିଜୟ ସହ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଭାରତୀୟ ଦଳ କମାଲ କରିଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜେୟ ରହି ନୂଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବନିଛି।
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଟପ୍ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋରର ରହିଥିଲେ ଦୀପିକା
ଭାରତୀୟ ଦଳର ଯୁବ ଷ୍ଟାର୍ ଡ୍ରାଗ୍ ଫ୍ଲିକର ଦୀପିକା ସେହରାୱତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୬ଟି ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶୀର୍ଷ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋରର ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାରତର ସଫଳତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।