କ୍ରିକେଟରେ ନିରାଶା ପରେ ହକିରେ ମହାବିଜୟ: ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ସୁଟଆଉଟରେ ହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
FIH Pro League: ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ର ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ରେ ୩-୨ ରେ ହରାଇଛି।
Published : June 29, 2026 at 10:57 AM IST
India vs England Hockey: ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ର ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ରେ ୩-୨ ରେ ହରାଇଛି। ଲି ଭ୍ୟାଲି ହକି ଆଣ୍ଡ ଟେନିସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୬୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦଳ ଗୋଲ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ ଜରିଆରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଷେକ, ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତର ଚମତ୍କାର ଡିଫେଣ୍ଡର ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିବା ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
ଧିମା ରହିଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍ର ଆରମ୍ଭ
ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ଆପଣାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ହିଁ ଆୟୋଜକ ଦଳକୁ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଗୋଲକିପର ମୋହିତ ଶଶିକମାର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦଳକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟକାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଗୋଲକିପର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ସେଭ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କୋର ୦-୦ ରହିଥିଲା।
𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐓𝐎 𝐑𝐄𝐌𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑. ⭐🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 28, 2026
Rock solid at the back and calm under pressure, Sanjay delivered when it mattered most to help India secure a 3-2 shootout victory over England.
A well-deserved Player of the Match award! 👏🏑#HockeyIndia #IndiaKaGame… pic.twitter.com/TgSRrz3gbI
ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଦଳ କରିପାରି ନଥିଲେ କୌଣସି ଗୋଲ୍
ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତୀୟ ଡିଫେନ୍ସ ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଅନେକ ଥର ଭାରତୀୟ 'ଡି' ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରତିଟି ଆହ୍ୱାନର ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସାମ୍ନା କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଜରମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶଟ୍ ମାରି ଗୋଲ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୋଲକିପର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ଭାରତକୁ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବାରୁ ରୋକିଥିଲେ। ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲେ ବି କାହାକୁ ସଫଳତା ମିଳି ନଥିଲା।
କ୍ରମାଗତ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା
ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ ମିଡଫିଲ୍ଡରୁ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଦୌଡ଼ି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନଦୀପ ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୋଲକିପର ପୁଣି ଥରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ୩୭ତମ ମିନିଟରେ ଭାରତକୁ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅମନଦୀପ ଲାକ୍ରା ଏହାକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିପାରି ନଥିଲେ।
𝐅𝐑𝐀𝐌𝐄𝐒 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐀 𝐖𝐈𝐍𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐅𝐈𝐍𝐈𝐒𝐇. 📸🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 28, 2026
A hard-fought battle, unwavering determination and nerves of steel in the shootout. 💙🏑
Relive India's 3-2 shootout victory over England through the best moments from the last match of the FIH Hockey Pro League… pic.twitter.com/u8bNOg72vS
ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ୟଶଦୀପ ସିଂ ହେନେରୀ କ୍ରଫ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଫାଉଲ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ତୁରନ୍ତ ଭିଡିଓ ରେଫରାଲ୍ ନେଇଥିଲା। ରିପ୍ଲେରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଟ୍ୟାକଲ୍ ସଠିକ୍ ଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ନିକୋଲାସ୍ ପାର୍କଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୋଲକିପର ପୁଣି ଥରେ ଚମତ୍କାର ସେଭ୍ କରିଥିଲେ।
ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଅନ୍ତିମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଉଭୟ ଦଳ ବିଜୟ ପାଇଁ ପୂରା ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଗୋଲକିପର ସୂରଜ କର୍କେରା ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ୍ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଭାରତକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କିଛି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଡିଫେନ୍ସ ଦୃଢ଼ ରହିଥିଲା। ଶେଷ ମିନିଟଗୁଡ଼ିକରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡିଓ ରେଫରାଲ୍ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା।
𝐒𝐈𝐆𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐎𝐅𝐅 𝐈𝐍 𝐒𝐓𝐘𝐋𝐄. 🇮🇳✨— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 28, 2026
The Men in Blue hold their nerve to clinch a 3-2 shootout victory over England after a goalless contest in regulation, ending their FIH Hockey Pro League 2025–26 campaign on a high. 👏🏑
A determined performance and a fitting end to… pic.twitter.com/xIjrird1nU
ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ରେ ବାଜି ମାରିଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଏହା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଲ୍ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଶେଷରେ ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ଜରିଆରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବାଜି ମାରିନେଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଷେକ, ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଡିଫେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। 'ପ୍ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ସଞ୍ଜୟ ଡିଫେନ୍ସରେ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦଳର ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମୋହିତ ଶଶିକମାର ଏବଂ ସୂରଜ କର୍କେରା ଉଭୟ ଗୋଲକିପର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କ୍ଲିନ୍ ଶିଟ୍ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବିଶେଷ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏହା ଶେଷ ମୁକାବିଲା ଥିଲା।