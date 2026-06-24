FIH Pro League: ରୋମାଞ୍ଚକର ମହାମୁକାବିଲାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୪-୩ ଗୋଲରେ ହରାଇଲା ଭାରତ
ଏଫଆଇଏଚ୍ ପ୍ରୋ ଲିଗର ମହାମୁକାବିଲାରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୪-୩ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
Published : June 24, 2026 at 10:49 AM IST
India Vs Pakistan: ଏଫଆଇଏଚ୍ ପ୍ରୋ ଲିଗର ମହାମୁକାବିଲାରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୪-୩ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପଛୁଆ ରହିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ କେବଳ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ପାକିସ୍ତାନ ନାମରେ ରହିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ
ମ୍ୟାଚ୍ର ଆରମ୍ଭ ଦୁଇ ଦଳର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହକି ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ଖେଳର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମିନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ବ୍ୟାକ୍-ଟୁ-ବ୍ୟାକ୍ ଦୁଇଟି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗରେ ଅହମ୍ମଦ ନଦୀମ୍ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ୧-୦ ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ୱାର୍ଟରର ଶେଷ ମିନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି କ୍ୱାର୍ଟର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗୋଲ୍ କରିପାରିନଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
𝘐𝘯𝘥𝘪𝘢'𝘴 𝐃𝐚𝐛𝐝𝐚𝐛𝐚 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘗𝘢𝘬𝘪𝘴𝘵𝘢𝘯 𝘊𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦𝘴 ⚡— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 23, 2026
After conceding early, India responded in style through Abhishek, Nilakanta Sharma, Sukhjeet Singh and Rajinder Singh to seal a close 4-3 victory in the FIH Hockey Pro League 2025–26 in London. 💪🏑 👏… pic.twitter.com/DtgCnb9LDy
ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଭାରତ ବଦଳାଇଲା ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼
ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ସହ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂହ ଏକାକୀ ଏକ ଚମତ୍କାର ମୁଭ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୋଲକିପର ଏହାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେରିଥିବା ବଲ୍କୁ ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଅଭିଷେକ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ଶଟ୍ ମାରି ଭାରତକୁ ୧-୧ ସମାନତାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଭାରତ ନିଜର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୀଳକାନ୍ତ ଶର୍ମା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହା ନୀଳକାନ୍ତଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରର ୧୯ତମ ଗୋଲ୍ ଥିଲା। ଏହି ଗୋଲ୍ ସହାୟତାରେ ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨-୧ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ହାଫ୍-ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍କୋର ବଜାୟ ରଖିଥିଲା।
ସୁଖଜିତଙ୍କ ଯାଦୁକରୀ ଗୋଲ୍ ଏବଂ ଭାରତର ଦବଦବା
ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକତରଫା ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖେଳର ୪୦ତମ ମିନିଟ୍ରେ ସୁଖଜିତ ସିଂହ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ‘ଡି’ (D) ଭିତରେ ବଲ୍କୁ କଲେକ୍ଟ କରି, ନିଜ ପିଠିକୁ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ରଖି ଏକ ଯାଦୁକରୀ ଶୈଳୀରେ ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ନେଟ୍ର ଉପରି ଭାଗକୁ ଏକ ଦମଦାର ଡାଇଭିଙ୍ଗ୍ ଶଟ୍ ମାରିଥିଲେ। ଏହି ଚମତ୍କାର ଫିନିଶର ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୋଲକିପର ଅଲ୍ଲୀ ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜବାବ ନଥିଲା। ଏହି ଗୋଲ୍ ସହିତ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ୩-୧ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।
𝐌𝐀𝐍𝐏𝐑𝐄𝐄𝐓 𝐒𝐇𝐈𝐍𝐄𝐒 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓. ✨🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 23, 2026
Another chapter added to the 𝐃𝐮𝐬 𝐒𝐚𝐚𝐥 𝐊𝐚 𝐃𝐚𝐛𝐝𝐚𝐛𝐚, with Manpreet Singh at the heart of it as India defeat Pakistan 4-3 in the FIH Hockey Pro League 2025–26. 👏#DusSaalKaDabdaba #INDvsPAK #HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/NnXbBliG5A
ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟର
ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଉତ୍ଥାନ-ପତନରେ ଭରା ଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ତିନୋଟି ଗୋଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କ୍ୱାର୍ଟରର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାରତକୁ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କୁ ଡିକୟ (ଭ୍ରମିତ କରିବା) ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ରାଜିନ୍ଦର ସିଂହ ରକେଟ୍ ଗତିରେ ବଲ୍କୁ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଭାରତକୁ ୪-୧ ର ଏକ ମଜବୁତ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ।
ଯଦିଓ ଏହା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ହାର ମାନିନଥିଲା ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆବୁ ବକର ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରେ ଡିଫେଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଏକ ଲେଟ୍ ଗୋଲ୍ (ଶେଷ ଗୋଲ୍) କରି ସ୍କୋରକୁ ୪-୩ କୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ବିଳମ୍ବିତ ଆକ୍ରମଣ ମ୍ୟାଚ୍ର ରୋମାଞ୍ଚକୁ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶେଷ ମିନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବଳ ଚାପକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ଭାଳିଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଆଶା ଉପରେ ପାଣି ଢାଳି ୪-୩ ରେ ନିଜର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା।