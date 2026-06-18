FIH Nations Cup: ଉରୁଗୁଏକୁ ୩-୨ରେ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ
India vs Uruguay: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ନେସନ୍ସ କପ୍ ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି।
Published : June 18, 2026 at 10:12 AM IST
FIH Nations Cup 2026: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ନେସନ୍ସ କପ୍ ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି। ଭାରତ ଗୁରୁବାର (୧୮ ଜୁନ୍) ନିଜର ଶେଷ ପୁଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଉରୁଗୁଏକୁ ୩-୨ ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜ ଗ୍ରୁପ୍ର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ସହ ଟାଇଟଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ଉରୁଗୁଏ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତାରକା ଥିଲେ ଦୀପିକା। ଯିଏ କି ୨ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଭାରତର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଉରୁଗୁଏ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୧୩ତମ ମିନିଟରେ ଗୋଲ୍ କରି ୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗୋଲ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖେଳାଳିମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ସହ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିଲେ।
INDIA DEFEATED URUGUAY TO TOP THE POOL A !!— Navin Mittal (@NavinSports) June 18, 2026
🏑 : Indian Women's Hockey Team
Beats 🇺🇾 (3-2) to win 3rd match in a row and topped the pool in Style.
🥅 : Deepika ×2 (PC)
Deepika Soreng ×1
Uruguay equalised at 55th Minute btw Deepika scored winner at 56th minute Via…
ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତକୁ ବରାବର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଫରୱାର୍ଡ ଦୀପିକା ଚମତ୍କାର ଫିନିଶ୍ ସହିତ ୨୪ତମ ମିନିଟରେ ବଲ୍କୁ ଗୋଲ୍ପୋଷ୍ଟକୁ ପଠାଇ ସ୍କୋର ୧-୧ରେ ବରାବର କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୋଲ୍ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିଜର ପକଡ଼ ମଜଭୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା।
ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଦୀପିକା ସୋରେଙ୍ଗ ୪୩ତମ ମିନିଟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁଭ୍କୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରି ଦଳକୁ ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଉରୁଗୁଏକୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁଣି ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉରୁଗୁଏ ପକ୍ଷରୁ ଭିଲାର ମାନୁଏଲା ୫୫ତମ ମିନିଟରେ ବଲ୍କୁ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପକାଇ ସ୍କୋର ୨-୨ରେ ବରାବର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମନେହେଉଥିଲା ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ହୋଇପାରେ।
𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 ⚔️🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 18, 2026
Three wins on the trot and India finish the league stage in style as table toppers with another strong all-round performance! 💪🏑
A commanding run of form sends them into the semifinals full of confidence and momentum. 🚀
🇮🇳 3–2 🇺🇾 | FT#HockeyIndia… pic.twitter.com/tq3GIZONlL
ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଦୀପିକା ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଉରୁଗୁଏର ବରାବର ଗୋଲ୍ର ମାତ୍ର ଏକ ମିନିଟ୍ ପରେ ଦୀପିକା ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଭାରତକୁ ୩-୨ରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। ଅନ୍ତିମ ମିନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଜଭୁତ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଉରୁଗୁଏକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରଖି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଉରୁଗୁଏ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ସହ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ନଜର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଜିତି ଫାଇନାଲ୍ ଜିତି ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିବା ଉପରେ ରହିବ।