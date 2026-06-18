ETV Bharat / sports

FIH Nations Cup: ଉରୁଗୁଏକୁ ୩-୨ରେ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ

India vs Uruguay: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଏଫ୍‌ଆଇଏଚ୍ ନେସନ୍ସ କପ୍ ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି।

India Defeats Uruguay 3-2 to Top Pool in FIH Nations Cup
ଉରୁଗୁଏକୁ ୩-୨ରେ ହରାଇଲା ଭାରତ (Hockey India (X))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 18, 2026 at 10:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIH Nations Cup 2026: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଏଫ୍‌ଆଇଏଚ୍ ନେସନ୍ସ କପ୍ ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି। ଭାରତ ଗୁରୁବାର (୧୮ ଜୁନ୍) ନିଜର ଶେଷ ପୁଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଉରୁଗୁଏକୁ ୩-୨ ଗୋଲ୍‌ରେ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ସହ ଟାଇଟଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ଉରୁଗୁଏ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତାରକା ଥିଲେ ଦୀପିକା। ଯିଏ କି ୨ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଭାରତର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଉରୁଗୁଏ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୧୩ତମ ମିନିଟରେ ଗୋଲ୍ କରି ୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗୋଲ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖେଳାଳିମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ସହ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିଲେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତକୁ ବରାବର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଫରୱାର୍ଡ ଦୀପିକା ଚମତ୍କାର ଫିନିଶ୍ ସହିତ ୨୪ତମ ମିନିଟରେ ବଲ୍‌କୁ ଗୋଲ୍‌ପୋଷ୍ଟକୁ ପଠାଇ ସ୍କୋର ୧-୧ରେ ବରାବର କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୋଲ୍ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିଜର ପକଡ଼ ମଜଭୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା।

ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଦୀପିକା ସୋରେଙ୍ଗ ୪୩ତମ ମିନିଟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁଭ୍‌କୁ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରିଣତ କରି ଦଳକୁ ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଉରୁଗୁଏକୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁଣି ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉରୁଗୁଏ ପକ୍ଷରୁ ଭିଲାର ମାନୁଏଲା ୫୫ତମ ମିନିଟରେ ବଲ୍‌କୁ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପକାଇ ସ୍କୋର ୨-୨ରେ ବରାବର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମନେହେଉଥିଲା ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ହୋଇପାରେ।

ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଦୀପିକା ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଉରୁଗୁଏର ବରାବର ଗୋଲ୍‌ର ମାତ୍ର ଏକ ମିନିଟ୍ ପରେ ଦୀପିକା ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଭାରତକୁ ୩-୨ରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। ଅନ୍ତିମ ମିନିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଜଭୁତ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଉରୁଗୁଏକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରଖି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ଉରୁଗୁଏ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ସହ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ନଜର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଜିତି ଫାଇନାଲ୍‌ ଜିତି ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିବା ଉପରେ ରହିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ନିରାଶାଜନକ ଆରମ୍ଭ: ୪୫ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳକୁ ହରାଇ ପାରିଲାନି ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଟିମ୍

Serena Williams: ୪୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସ

TAGGED:

FIH NATIONS CUP 2026
INDIAN WOMENS HOCKEY TEAM
INDIA HOCKEY
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ
INDIA VS URUGUAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.