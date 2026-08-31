ETV Bharat / sports

ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬: ସ୍ପେନ୍‌କୁ ହରାଇ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଜେତା ହେଲା ଜର୍ମାନୀ

ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଜର୍ମାନୀ ସ୍ପେନ୍‌କୁ ୧-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

Germany vs Spain Hockey Final Germany Defeats Spain
ସ୍ପେନ୍‌କୁ ହରାଇ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଜେତା ହେଲା ଜର୍ମାନୀ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2026 at 10:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hockey World Cup 2026 Final: ଜର୍ମାନୀ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ରବିବାର (୩୦ ଅଗଷ୍ଟ) ବେଲଫିୟସ୍ ହକି ଏରେନାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଜର୍ମାନୀ ସ୍ପେନ୍‌କୁ ୧-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହାସହ ଜର୍ମାନୀ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଜର୍ମାନୀ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ପାଲଟିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଥର ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ ଦଳ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୁଆଲାଲାମ୍ପୁର (୨୦୦୨), ମୋନଚେଙ୍ଗ୍ଲାଦବାଖ୍ (୨୦୦୬) ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର (୨୦୨୩) ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ୧୯୭୧, ୧୯୭୮, ୧୯୮୨ ଏବଂ ୧୯୯୪ ରେ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା।

Germany Defeats Spain
ପୁଣି ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ସ୍ପେନ୍‌ର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ସ୍ୱପ୍ନ (AP)

ବେଲଜିୟମର ୱାଭରେଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ହାଫ୍‌ରେ ଦୁଇ ଦଳ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍‌କୁ ପ୍ରଥମ ୧୫ ମିନିଟ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ହେଲେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲେ।

ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ସ୍ପେନ୍ ଚାପ ବଢ଼ାଇଥିଲା ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ପେନ୍ ଜର୍ମାନୀର ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଉପରକୁ ୧୦ ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନ ଡିଫେନ୍ସକୁ ଭେଦିବା ସ୍ପେନ୍ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ୪୪ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ମାଇକେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରୁଥଫ୍ କରିଥିଲେ। ଡାହାଣ ପଟୁ ଆସିଥିବା ଏକ ପାସ୍‌କୁ ଜର୍ମାନୀର ମାଇକେଲ୍ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରିଣତ କରି ନିଜ ଦଳକୁ ୧-୦ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ପେନ୍ ସମାନତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା।

ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବାର ପ୍ରାୟ ଚାରି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପେନ୍ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍‌କିପର କାଲ୍‌ଜାଦୋଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଆଉଟ୍‌ଫିଲ୍ଡ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀର ମଜବୁତ ଡିଫେନ୍ସକୁ ଭେଦିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ପରାଜୟ ସହ ସ୍ପେନ୍‌ର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଏବଂ ୧୯୭୧ ଓ ୧୯୯୮ ପରେ ଏହି ସ୍ପେନକୁ ଆଉ ଏକ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।

ସ୍ପେନ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ସହ-ଆୟୋଜକ ନେଦରଲାଣ୍ଡସକୁ ୪-୩ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଜର୍ମାନୀ ୱାଭରେଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ୨-୧ ରେ ମାତ୍ ଦେଇ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ୨୯ ଅଗଷ୍ଟରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ତିନି ଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ନେଦରଲାଣ୍ଡସର ଦବଦବା ଶେଷ କରିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬: ନେଦରଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା

ରୋଜର ଫେଡେରରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ‘ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍’ ସମ୍ମାନ, କାନ୍ଦିପକାଇଲେ ଏହି ମହାନ ଖେଳାଳି

TAGGED:

GERMANY VS SPAIN HOCKEY FINAL
GERMANY DEFEATS SPAIN
FIH MENS HOCKEY WORLD CUP
ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
HOCKEY WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.