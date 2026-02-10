ETV Bharat / sports

FIH Men's Hockey Pro League: ଆଜିଠାରୁ ରାଉରକେଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହକି ପ୍ରୋ-ଲିଗ୍‌, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ତିନି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ

FIH Men's Hockey Pro League: ଇସ୍ପାତ ସହର ରାଉରକେଲା ପୁଣିଥରେ ଜମିବାକୁ ଯାଉଛି ହକିର ଆସର। ଆଜିଠାରୁ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରୋ-ଲିଗ୍‌ର ଘରୋଇ ଲିଗ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।

FIH Men's Hockey Pro League 2025-26
ଆଜିଠାରୁ ରାଉରକେଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଫଆଇଏଚ୍ ପୁରଷ ହକି ପ୍ରୋ-ଲିଗ୍‌ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 10, 2026 at 12:05 PM IST

FIH Men's Hockey Pro League: ଇସ୍ପାତ ସହର ରାଉରକେଲା ପୁଣିଥରେ ଜମିବାକୁ ଯାଉଛି ହକିର ଆସର। ଆଜିଠାରୁ (୧୦ ଫେବ୍ରୁଆରୀ) ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏଫଆଇଏଚ୍ ପୁରଷ ହକି ପ୍ରୋ-ଲିଗ୍‌ର ଘରୋଇ ଲିଗ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଶ୍ୱର ତିନୋଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଯଥା ଭାରତ, ବେଲଜିୟମ ଓ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବେ। ୬ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

ଅଧିନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ କଡ଼ା ଟକ୍କର

ଭାରତୀୟ ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ ଡ୍ରାଗ୍ ଫ୍ଲିକର ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆର୍ଥର ଭାନ୍ ଡୋରେନଙ୍କ ବେଲଜିୟମ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ମାଟିଆସଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଦଳ ଭାରତକୁ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

ହକି ପ୍ରୋ-ଲିଗ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ:

ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି ୭:୩୦ ମିନିଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ:

  • ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୦ (ଆଜି): ବେଲଜିୟମ ବନାମ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା (ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍)
  • ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୧: ଭାରତ ବନାମ ବେଲଜିୟମ
  • ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୨: ଭାରତ ବନାମ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା
  • ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୩: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବନାମ ବେଲଜିୟମ
  • ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୪: ଭାରତ ବନାମ ବେଲଜିୟମ
  • ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫: ଭାରତ ବନାମ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା

ଟିକେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା!

ହକି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। Ticket Genie ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ (https://ticketgenie.in/ticket/FIH-Hockey-Pro-League-2025-26) ମାଗଣା ଟିକେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଘରେ ବସି ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଖେଲ (Star Sports Khel) କିମ୍ବା ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର (JioHotstar) ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳର ମଜା ନେଇପାରିବେ।

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ହେବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏହା ନିଜର ଶକ୍ତି ପରଖିବାର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ପୂର୍ବଭଳି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

