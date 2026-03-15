ହାରି ମଧ୍ୟ ଜିତିଗଲେ ଭାରତୀୟ ଝିଅ; ରନର୍ସ-ଅପ୍ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିକେଟ୍ ହାତେଇଲା ମହିଳା ଟିମ୍
କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ସର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଆସନ୍ତା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି।
Published : March 15, 2026 at 9:35 AM IST|
Updated : March 15, 2026 at 9:42 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ସର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଆସନ୍ତା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ମଇଦାନରେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
କଡ଼ା ଟକ୍କର ସତ୍ତ୍ୱେ ହାତଛଡ଼ା ହେଲା ବିଜୟ
ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ହକି କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ସର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ବିଶ୍ୱର ୯ମ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତ ଓ ୬ଷ୍ଠ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରେସ୍ ବାଲ୍ସଡନ୍ ୧୩ତମ ମିନିଟରେ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରି ଦଳକୁ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। ପରେ ୪୩ତମ ମିନିଟରେ ଏଲିଜାବେଥ୍ ନିଲ୍ ଆଉ ଏକ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ବ୍ୟବଧାନକୁ ୨-୦ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ମାତ୍ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
Not the result we hoped for, but a tough fight anyway! 🇮🇳🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) March 14, 2026
England come away with a 2-0 win over India at the FIH Hockey World Cup 2026 Qualifiers Hyderabad, Telangana, but we finish the tournament with a World Cup ticket secured 👏#HockeyIndia #IndiaKaGame #HWC2026… pic.twitter.com/H8ysusDq1v
କେମିତି ମିଳିଲା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିକେଟ୍?
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଭାରତୀୟ ଦଳ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ (Runners-up) ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିକେଟ୍ ହାତେଇଛି। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ୍ ଦେଇ ନଥିଲେ ବି, ପୂରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଢୁଆ ମନୋଭାବ ଦେଖାଇଥିଲା, ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ।
ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଗଲେ ତିନି ଦଳ
ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ହକି କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ସରୁ ଚାମ୍ପିଅନ ଇଂଲଣ୍ଡ, ରନର୍ସ-ଅପ୍ ଭାରତ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ (ଇଟାଲୀକୁ ୧-୦ରେ ହରାଇ) ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।
Booked. Backed. Roaring to the World Cup! 🇮🇳🏑🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) March 13, 2026
India defeat Italy to storm into the final of the FIH Hockey World Cup 2026 Qualifiers Hyderabad, Telangana - and with it, secure a confirmed spot at the FIH Hockey World Cup 2026!💥#HockeyIndia #IndiaKaGame #HWC2026… pic.twitter.com/HyGGwnRAE3
କେବେ ଓ କେଉଁଠି ହେବ ବିଶ୍ୱକପ୍?
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ବେଲଜିୟମରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସମୟରେ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଖେଳାଯିବ।
ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ
ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରି ଏକ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅମାନେ ଏବେ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ନଥିଲା, ବରଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦେଶ ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିବା ଆମର ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ।"
ଖେଳରେ ଜିତ୍-ହାର୍ ତ ଲାଗି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ଭାରତୀୟ ହକି ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ। ଏହି ସଫଳତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ।