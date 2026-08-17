ETV Bharat / sports

ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଭାରତର ପରାଜୟ; ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ୪-୨ ରେ ହାରିଗଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ୪-୨ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ବିଜୟ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିଛି।

FIH Hockey World Cup 2026 England Beats India 4 -2
ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ୪-୨ ରେ ହାରିଗଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Hockey India (X))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 8:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIH Hockey World Cup 2026: ଭାରତ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହ ଖେଳିଥିଲା। ସୋମବାର (୧୭ ଅଗଷ୍ଟ) ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ, ୩୨ ବର୍ଷର ବିଜୟ ମରୁଡ଼ିର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ସହ ଇତିହାସ ରଚିବାର ସୁଯୋଗ ଭାରତ ପାଖରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ୪-୨ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ବିଜୟ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିଛି।

ଆମଷ୍ଟେଲଭିନର ୱାଗନର୍ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ସୁଦ୍ଧା ଇଂଲିଶ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ କରି ୧-୦ ରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ଦମଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲା। ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରୁ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂହ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଲ୍ କରି ଭାରତକୁ ୨-୧ ରେ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି କେବଳ ଗୋଲ୍ ବରାବର କରିନଥିଲା, ବରଂ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇ ୩-୨ ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ନିକଟରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ବି ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଇଂଲିଶ ଦଳ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ୍ କରି ବ୍ୟବଧାନକୁ ୪-୨ କରିଦେଇଥିଲା। ଶେଷ କିଛି ମିନିଟ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ହେଁ ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ୪-୨ ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏହି ପରାଜୟ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ।

ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଦଳ ୩-୩ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଭାରତ ୱେଲ୍ସକୁ ୩-୧ ରେ ହରାଇ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୪-୧ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କେବଳ ଶୀର୍ଷ ଦୁଇଟି ଦଳ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ୧୯୯୪ ପରଠାରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ପରାଜୟର ଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ୟାରିସ୍ ଓଲିମ୍ପିକ୍ସର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।

ଭାରତର ସାମ୍ନା ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ରେକର୍ଡ ଭଲ ରହିନାହିଁ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୧୯୯୪ରେ ସିଡନୀରେ ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ୧-୦ ଗୋଲ୍‌ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ୧୯୯୮ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଉଭୟ ଦଳର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ (୨୦୦୨, ୨୦୦୬ ଏବଂ ୨୦୧୦) ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ୩-୨ ର ସମାନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।

୨୦୧୮ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଉଭୟ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ଗୋଲ୍‌ଶୂନ୍ୟ ଡ୍ର' ରହିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ମିଶାଇ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ୫ଟି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ୩ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର' ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ; ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କଲେ ପରାସ୍ତ

କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର! ପୁଣିଥରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଯୁବରାଜ ଏବଂ ଡିଭିଲିୟର୍ସ

TAGGED:

FIH HOCKEY WORLD CUP 2026
HOCKEY WORLD CUP 2026
ENGLAND BEAT INDIA
ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
INDIA VS ENGLAND HOCKEY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.