ETV Bharat / sports

ବଡ଼ ଓଲଟଫେର! ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରୁ ବିଦା ହେଲେ ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ବ୍ରାଜିଲ୍

FIFA 2026: ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଦଳ ଅଳ୍ପକେ ପରାଜୟରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍‌ ଭଳି ଦଳ ପରାଜିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି।

FIFA World Cup 2026 Round of 32
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରୁ ବିଦା ହେଲେ ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 30, 2026 at 10:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ୨୦୨୬ରେ ୨୯ ଜୁନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା 'ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨' ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଗୋଲ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ଗେମ୍ ଏହି ନକଆଉଟ୍ ମୁକାବିଲାକୁ ଐତିହାସିକ କରିଦେଇଛି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଦଳ ଅଳ୍ପକେ ପରାଜୟରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍‌ ଭଳି ଦଳ ପରାଜିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି।

ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ର ମୁଖ୍ୟ ହାଇଲାଇଟସ୍:

ବ୍ରାଜିଲ୍ ବନାମ ଜାପାନ: ୨-୧

ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଜାପାନ ଦଳ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଜାପାନର ଷ୍ଟାର୍ ମିଡ୍ ଫିଲ୍ଡର କାଶୁ ସାନୋ, ବ୍ରାଜିଲ୍ ରକ୍ଷଣଭାଗର ଏକ ଭୁଲ୍‌ର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଦଳକୁ ୧-୦ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ସୁଦ୍ଧା ପଛୁଆ ଥିବା ବ୍ରାଜିଲ୍ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ କ୍ୟାସେମିରୋ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନତା ସୂଚକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚଟି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ, ଖେଳର ୯୬ତମ ମିନିଟରେ (ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇମ୍) ବଦଳ ଖେଳାଳି ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ମାର୍ଟିନେଲି ଏକ ଯାଦୁକରୀ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଜାପାନୀ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ବ୍ରାଜିଲକୁ ୨-୧ ରେ ବିଜୟୀ କରାଇ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬କୁ ନେଇଥିଲେ।

ପାରାଗୁଏ ବନାମ ଜର୍ମାନୀ: ୪-୩ (ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍)

ବୋଷ୍ଟନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଠାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜର୍ମାନୀ ଦଳକୁ ପାରାଗୁଏ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ରୁ ବିଦା କରିଦେଇଛି। ଜର୍ମାନୀର ଦ୍ରୁତ ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାରାଗୁଏର ରକ୍ଷଣଭାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜଭୁତ ରହିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏବଂ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ସୁଦ୍ଧା ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ୧-୧ ଗୋଲରେ ବରାବର ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ହୋଇଥିବା ହାଇ-ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ ଆଉଟରେ ଜର୍ମାନୀର ଖେଳାଳିମାନେ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ୩ଟି ସୁଯୋଗ ହରାଇଥିଲେ। ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇ ପାରାଗୁଏର ଜୋସେ କାନାଲେ ଶେଷ ବିଜୟୀ ପେନାଲ୍ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇ ନିଜ ଦଳକୁ ସୁଟ୍‌ଆଉଟ୍‌ରେ ୪-୩ ରେ ଜିତାଇଥିଲେ।

ମରକ୍କୋ ବନାମ ନେଦରଲାଣ୍ଡ: ୩-୨ (ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍)

ମଣ୍ଟେରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପ୍ରଥମେ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଦଳ କୋଡି ଗାକପୋଙ୍କ ଗୋଲ୍ ବଳରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମରକ୍କୋ ଦଳ ହାର୍ ମାନିନଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ୯୧ତମ ମିନିଟରେ ଇସା ଡିଓପ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ ଦେଇ ସ୍କୋରକୁ ୧-୧ ବରାବର କରିଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚଟି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଡଚ୍ ଦଳର ଏକାଧିକ ମିସ୍ ଯୋଗୁଁ ମରକ୍କୋ (ଆଟଲାସ୍ ଲାୟନ୍ସ) ସୁଟ୍ ଆଉଟ‌କୁ ୩-୨ ରେ ଜିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।

ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ର ଆଗମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ

ଆଜି ୩୦ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ରେ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆଇଭୋରୀ କୋଷ୍ଟ ଏବଂ ନରୱେ ରାତି ୧୦:୩୦ ଟାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହାପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୨:୩୦ ଟାରେ (୧ ଜୁଲାଇ) ଫ୍ରାନ୍ସ ବନାମ ସ୍ଵିଡେନ ଓ ସକାଳ ୬:୩୦ ଟାରେ (୧ ଜୁଲାଇ) ଆୟୋଜକ ମେକ୍ସିକୋ ଓ ଇକ୍ୱାଡୋର ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

'ମୁଁ ହୃଦୟରୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି...', ପରାଜୟ ପରେ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ଫୁଟବଲ୍ କୋଚ୍

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧-୦ରେ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ରେ ପହଞ୍ଚିଲା କାନାଡା

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ୨୦୨୬
GERMANY
FIFA WORLD CUP ROUND OF 32

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.