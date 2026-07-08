ମେସିଙ୍କ ଧମାକା: ମିଶରକୁ ୩-୨ରେ ହରାଇ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ମିଶରକୁ ୩-୨ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି।
Published : July 8, 2026 at 9:34 AM IST
Argentina vs Egypt: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ ମୁକାବିଲାରେ ମିଶରକୁ ୩-୨ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ବିଜୟୀ ହେବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ରେ ପଛୁଆ ରହିଥିବା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଶେଷ ମିନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାଜି ପଲଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି।
ମିଶର ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ
ଏହି ମୁକାବିଲାର ଆରମ୍ଭ ମିଶର ପାଇଁ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ର ୧୫ତମ ମିନିଟ୍ରେ ହିଁ ୟାସର ଇବ୍ରାହିମ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ ଦେଇ ନିଜ ଦଳକୁ ୧-୦ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଝଟ୍କା ପରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶରର ଡିଫେନ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମିଶର ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ୬୭ତମ ମିନିଟ୍ରେ ମୋସ୍ତାଫା ଜିକୋ ଦଳ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ କରି ସ୍କୋରକୁ ୨-୦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଉପରେ ଚାପ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା।
Argentina won this match.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/d0STrur03c— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026
ରୋମେରୋ ଏବଂ ମେସିଙ୍କ ଧମାକା
ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ରେ ପଛୁଆ ରହିବା ପରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ର ୭୯ତମ ମିନିଟ୍ରେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ୍ ରୋମେରୋ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ବ୍ୟବଧାନ କମାଇଥିଲେ। ଏହାର ଠିକ୍ ଚାରି ମିନିଟ୍ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୮୩ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଦିଗ୍ଗଜ ଫୁଟବଲର୍ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଯାଦୁକରୀ ନମୁନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୋରକୁ ୨-୨ ବରାବର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଥିଲେ।
Your votes are in – Lionel Messi is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 🌟— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/jMJspEjej1
ମ୍ୟାଚରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଏହି ମୁକାବିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ (ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ)କୁ ଯିବ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇମ୍ (୯୦+୩ ମିନିଟ୍)ରେ ଏଞ୍ଜୋ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଗୋଲ୍ କରି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ଶେଷ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଏହି ଗୋଲ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ୩-୨ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରୁ ମିଶର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ସହ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମିଶରର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ଚମତ୍କାର ଯାତ୍ରା ଏହି ପରାଜୟ ସହ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି।
The adidas Golden Boot race continues...#FIFAWorldCup pic.twitter.com/tnz3pZuLpv— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2026
ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ରେସ୍ ରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ମେସି
ମିଶର ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଗୋଲ୍ କରିବା ପରେ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମେସିଙ୍କ ମୋଟ ଗୋଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାସହ ସେ କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପ୍ପେ ଏବଂ ଅର୍ଲିଙ୍ଗ ହାଲାଣ୍ଡଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସାତଟି ଲେଖାଁଏ ଗୋଲ୍ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ମେସିଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟକୁ ମିଶାଇଲେ ମୋଟ ଗୋଲ୍ ଯୋଗଦାନ ନଅ (ଆଠ ଗୋଲ୍ ଏବଂ ଏକ ଆସିଷ୍ଟ) ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଏମ୍ବାପ୍ପେଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତିଯ। ଏମ୍ବାପ୍ପେଙ୍କ ନାମରେ ସାତ ଗୋଲ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଆସିଷ୍ଟ ରହିଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଫିଫାର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଲ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୁଖ୍ୟ ମାପଦଣ୍ଡ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ।