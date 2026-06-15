FIFA 2026: ଟ୍ୟୁନିସିଆକୁ ୫-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କଲା ସ୍ୱିଡେନ, ନେଦରଲାଣ୍ଡସ-ଜାପାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର'
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଗ୍ରୁପ୍ ଏଫ୍ ମୁକାବିଲାରେ ସୋମବାର ସ୍ୱିଡେନ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଟ୍ୟୁନିସିଆକୁ ୫-୧ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
Published : June 15, 2026 at 1:00 PM IST
FIFA World Cup Highlights: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଗ୍ରୁପ୍ ଏଫ୍ ମୁକାବିଲାରେ ସୋମବାର ସ୍ୱିଡେନ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଟ୍ୟୁନିସିଆକୁ ୫-୧ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମଣ୍ଟେରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ସ୍ୱିଡେନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ଟ୍ୟୁନିସିଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା।
ସ୍ୱିଡେନ ପକ୍ଷରୁ ୟାସିନ ଅୟାରୀ, ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର ଇସାକ ଓ ଭିକ୍ଟର ଗ୍ୟୋକେରେସ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦଳର ବଡ଼ ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସ୍ୱିଡେନ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଟ୍ୟୁନିସିଆର ଡିଫେନ୍ସ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଚାପ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ରେ ସ୍ୱିଡେନ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ କରି ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା।
Sweden off to a winning start 🇸🇪#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026
ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ରେ ସ୍ୱିଡେନ ଜବରଦସ୍ତ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମୁକାବିଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ରଖିଥିଲା। ଟ୍ୟୁନିସିଆ ଡିଫେନ୍ସର ଭୁଲ୍ର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର ଇସାକ ବଲ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭିକ୍ଟର ଗ୍ୟୋକେରେସଙ୍କୁ ପାସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗ୍ୟୋକେରେସ ସହଜରେ ଗୋଲ୍ କରି ସ୍କୋରକୁ ୩-୧ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ଭାଗରେ ୟାସିନ ଅୟାରୀ ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ଦୂରଗାମୀ (ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ) ସଟ୍ ମାରି ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ୫-୧ର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।
ନେଦରଲାଣ୍ଡସ-ଜାପାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର'
ଅନ୍ୟପଟେ, ନେଦରଲାଣ୍ଡସ ବିପକ୍ଷରେ ଜାପାନ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ମ୍ୟାଚକୁ ୨-୨ ଗୋଲ୍ରେ ଡ୍ର’ ରଖିଛି। ଜାପାନ ମ୍ୟାଚରେ ପଛୁଆ ଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ହାରିଯିବ ବୋଲି ମନେହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୮୮ତମ ମିନିଟରେ ସେମାନେ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇଥର ପଛୁଆ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳ ଜବରଦସ୍ତ ବାଉନ୍ସବ୍ୟାକ୍ କରି ମ୍ୟାଚକୁ ୨-୨ରେ ବରାବର କରିଥିଲା।
ନେଦରଲାଣ୍ଡସ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରିସେନସିଓ ସମରଭିଲେ ଏବଂ ଭ୍ୟାନ୍ ଡାଇକ୍ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଜାପାନ ପକ୍ଷରୁ ନାକାମୁରା ଏବଂ କାମାଡା ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହା ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡସ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକାଦଶରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ଘରୋଇ ଲିଗ୍ର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିନଥିଲା।
A four-goal thriller in Dallas. 😮#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026
ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟର ବିଜୟ
ଅମାଦ ଡିଆଲୋଙ୍କ ୯୦ତମ ମିନିଟ୍ ଗୋଲ୍ ସହାୟତାରେ ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟ, ଫିଲାଡେଲଫିଆ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଗ୍ରୁପ୍ E ମୁକାବିଲାରେ ଇକ୍ୱାଡୋରକୁ ୧-୦ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଗୋଲ୍ ଶୂନ୍ୟ ଡ୍ର’ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭାବେ ମୈଦାନକୁ ଆସିଥିବା ଅମାଦ ଲୋୟର କର୍ଣ୍ଣରରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ସଟ୍ ମାରି ନିଜ ଦଳକୁ ୨୦୧୪ ମସିହା ପରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ।
Late winning drama 🍿#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026
ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ Eରେ ଜର୍ମାନୀ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଜର୍ମାନୀ ରବିବାର କୁରାକାଓକୁ ୭-୧ ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ମାତ୍ର ୧୯ ବର୍ଷ ୨୧୨ ଦିନ ବୟସରେ, ୟାନ ଡିଓମାଣ୍ଡେ ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ପ୍ରଥମ କିଶୋର ଖେଳାଳି ପାଲଟିଛନ୍ତି।
Another day in the books 📚#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026