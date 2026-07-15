ETV Bharat / sports

ଭବ୍ୟ ହେବ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉଦ୍‌ଯାପନୀ ସମାରୋହ! ମଞ୍ଚ ନଜର ଆସିବେ ଟମ୍ କ୍ରୁଜ୍ ସମେତ ଏହି ସବୁ ମେଗା ଷ୍ଟାର

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଉଦ୍‌ଯାପନୀ ସମାରୋହ କେବଳ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନରହି, ଏକ ଭବ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସ୍ମରଣୀୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

FIFA World Cup 2026 Closing Ceremony
ଭବ୍ୟ ହେବ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉଦ୍‌ଯାପନୀ ସମାରୋହ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 3:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଉଦ୍‌ଯାପନୀ ସମାରୋହ କେବଳ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନରହି, ଏକ ଭବ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସ୍ମରଣୀୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନ୍ୟୁଜର୍ସିର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଉଦ୍‌ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ହଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଟମ୍ କ୍ରୁଜ୍, ବ୍ରିଟିଶ୍ ଗାୟକ ରବି ୱିଲିୟମ୍ସ, ଇଟାଲୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ଲୌରା ପାଉସିନି ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଆଇଶୋସ୍ପିଡଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବୈଶ୍ୱିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାଗ ନେବେ।

ଫିଫା ନିଜ ବୟାନରେ କହିଛି ଯେ ଚଳିଚ ଉଦ୍‌ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ତିନିଟି ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଆମେରିକା, କାନାଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ୪୮ଟି ଦଳର ସ୍ମରଣୀୟ ଯାତ୍ରାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯିବ। ଏହା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୪୮ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ଜେନିଫର୍ ହଡସନ୍ ଗାଇବେ ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ

ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଏମି, ଗ୍ରାମୀ, ଓସ୍କାର ଏବଂ ଟୋନି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଜେନିଫର୍ ହଡସନ୍ ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସମାରୋହର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ବୋଲି ମାନାଯାଉଛି।

ସଙ୍ଗୀତ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଫୁଟବଲର ହେବ ଅଲୌକିକ ସଙ୍ଗମ

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ ହେଇମୋ ଶିରଗି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ସମାରୋହର ଭାବନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଏହି ଉଦ୍‌ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ସଙ୍ଗୀତ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଫୁଟବଲର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଉଦ୍‌ଯାପନୀ ସମାରୋହ ଜରିଆରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ସଫରକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ସେହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମହାମୁକାବିଲା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ଏହି ଐତିହାସିକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଚାମ୍ପିଅନ୍ କିଏ ହେବ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବ।"

ଆମେରିକା, କାନାଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋର ଆୟୋଜନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଐତିହାସିକ ରହିଛି। ୪୮ଟି ଦଳ ଏବଂ ୧୬ଟି ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ପରିସରକୁ ଏକ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଉଦ୍‌ଯାପନୀ ସମାରୋହ ଏହି ଐତିହାସିକ ଆୟୋଜନକୁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉଦ୍‌ଯାପନୀ ସମାରୋହ?

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଭବ୍ୟ ଉଦ୍‌ଯାପନୀ ସମାରୋହ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ୧୯ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ଦିନ ନ୍ୟୁୟର୍କର ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ରାତି ୧୧:୦୦ ମିନିଟ୍‌ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ (ରାତି ୧୨:୩୦ ମିନିଟ୍) ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଠିକ୍ ୯୦ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସାରିତ ହେବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ: ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଆଜି ହେବ ମହାଲଢ଼େଇ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

FIFA 2026: ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ୨-୦ ରେ ହରାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସ୍ପେନ୍

ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର: ୩୮ ବର୍ଷୀୟ ରେଫରି ରବ୍ ଡିପରିଙ୍କଙ୍କ ପରଲୋକ

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
TOM CRUISE WORLD CUP
FIFA 2026
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉଦ୍‌ଯାପନୀ ସମାରୋହ
FIFA WORLD CUP CLOSING CEREMONY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.