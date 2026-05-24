ଇରାନର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଆମେରିକା ବଦଳରେ ମେକ୍ସିକୋରେ କରିବ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବେସ କ୍ୟାମ୍ପ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଇରାନର ଭାଗିଦାରୀକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ତିକ୍ତତା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି।
Published : May 24, 2026 at 6:47 PM IST
FIFA World Cup 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫିଫା ଇରାନକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ନିଜର ଟ୍ରେନିଂ ବେସ (ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର) ଆମେରିକାରୁ ମେକ୍ସିକୋ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଇରାନ ଫୁଟବଲ ଫେଡେରେସନ ଯାତ୍ରା, ଭିସା ଓ ରାଜନୈତିକ ତିକ୍ତତା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ଫିଫା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି।
ଇରାନ ଫୁଟବଲ ଫେଡେରେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମେହଦି ତାଜ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ଫିଫା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ଏବଂ ପରେ ଅନଲାଇନ ମିଟିଂ ପରେ ଏହି ଦାବିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଟିଜୁଆନାରେ ନିଜର ବେସ କ୍ୟାମ୍ପ ତିଆରି କରିବ।
ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ଦଳ ନିଜର ବେସ ଟୁସନଠାରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଇରାନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମତରେ ମେକ୍ସିକୋରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଖେଳାଳି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅସୁବିଧା ହେବ।
Iran is moving their base camp for the 2026 World Cup to Mexico. With the ongoing conflict in the Middle East, this should make it easier to get a fully staffed team to at least make it to the base camp. I imagine there will be a group that has been cleared of visa issues that… https://t.co/lR6CgUd3GW— AP Soccer (@AP_Soccer_) May 23, 2026
ଫେଡେରେସନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବୟାନ ତାଜ କହିଛନ୍ତି, 'ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ବେସ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଫିଫାଠାରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ଜରୁରୀ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଆମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ଫିଫା ଓ ବିଶ୍ୱକପ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆମର ବୈଠକ ପରେ, ଏବଂ ଗତକାଲି ତେହେରାନରେ ଫିଫାର ସମ୍ମାନିତ ମହାସଚିବଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ୱେବିନାର ମିଟିଂ ପରେ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସରୁ ମେକ୍ସିକୋକୁ ଦଳର ବେସ ବଦଳାଇବା ଅନୁରୋଧକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଯାଇଛି।' ତାଜ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଇରାନ ଦଳ 'ଇରାନ ଏୟାର'ର ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ମେକ୍ସିକୋ ଯିବା-ଆସିବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ।'
ଟିଜୁଆନାରେ ପଡ଼ିବ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ:
ଫେଡେରେସନ ଅନୁଯାୟୀ, ଟିଜୁଆନାରେ ଦଳକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଜିମ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ବାକି ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହି ସହରଟି ଆମେରିକା ସୀମା ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦଳ ସହଜରେ ନିଜର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାଇପାରିବ।
ଅବଶ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ବେସ ବଦଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇରାନ ନିଜର ଗ୍ରୁପ୍-ଷ୍ଟେଜ୍ର ସମସ୍ତ ମୁକାବିଲା ଆମେରିକାରେ ହିଁ ଖେଳିବ। ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୫ ଜୁନରେ ସୋଫି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ଖେଳିବ। ଏହାପରେ ୨୧ ଜୁନରେ ବେଲଜିୟମ ଏବଂ ୨୬ ଜୁନରେ ଇଜିପ୍ଟ (ମିଶର) ସହ ମୁକାବିଲା ହେବ।
The Iran FA is changing their World Cup training camp to Tijuana, Mexico - just across the California border from Tucson, Arizona due to visa issues.— Ben Steiner (@BenSteiner00) May 23, 2026
President Mehdi Taj confirmed that Iran will play matches in the U.S., but leave right after. pic.twitter.com/hCwQvP4Me5
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଇରାନର ଭାଗିଦାରୀକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ତିକ୍ତତା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଫିଫା କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବରୁ ତାଜଙ୍କୁ କଥିତ ରୂପେ କାନାଡାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ରୋକାଯାଇଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ଇରାନର 'ଇସଲାମିକ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ' ସହ ତାଙ୍କର କଥିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ କାନାଡା ୨୦୨୪ରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
ଜୁନ୍ ୧୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ଆୟୋଜନ ମିଳିତ ଭାବେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ (ଆମେରିକା), କାନାଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଜୁନ୍ ୧୧ରୁ ଜୁଲାଇ ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସମୁଦାୟ ୪୮ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେବେ।