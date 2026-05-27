ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ଆମେରିକା, ୧୩ ନବାଗତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ

FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ଆମେରିକା ନିଜର ୨୬ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ଆମେରିକା
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 27, 2026 at 6:48 PM IST

USA FIFA WC Squad, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ଆମେରିକା ନିଜର ୨୬ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଷ୍ଟାର୍ ମିଡ୍‌ଫିଲ୍ଡର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ୍ ପୁଲିସିକ୍‌ଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏହି ଦଳରେ ଟାୟଲର ଆଡାମ୍ସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ମୌରିସିଓ ପୋଚେଟିନୋ ଏଭଳି ଏକ ଦଳ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ଭବିଷ୍ୟତର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେରିକା ଦଳ ସହ ପୋଚେଟିନୋଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବ।

ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଅଧିକ ନଜର

ଦଳରେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ୍ ପୁଲିସିକ୍, ଟାୟଲର ଆଡାମ୍ସ, ୱେଷ୍ଟନ ମ୍ୟାକକେନି, ଫୋଲାରିନ ବାଲୋଗୁନ୍ ଏବଂ ଜିଓ ରେୟନାଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ନାମ ସାମିଲ ଅଛି। ପୁଲିସିକ୍ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳି ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଡାମ୍ସ ମିଡ୍‌ଫିଲ୍ଡରେ ଦଳର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାଲୋଗୁନ୍‌ଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଲ୍ କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ।

ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ

ଆମେରିକା ଦଳରେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ। ଆଲେକ୍ସ ଫ୍ରିମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ସେବାଷ୍ଟିଆନ ବେରହାଲ୍ଟରଙ୍କ ଭଳି ନୂଆ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ସେବାଷ୍ଟିଆନ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ କୋଚ୍ ଗ୍ରେଗ୍ ବେରହାଲ୍ଟରଙ୍କ ପୁଅ ଅଟନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୨୬ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୩ ଜଣ ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।

କୋଚ୍ ପୋଚେଟିନୋ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ପୋଚେଟିନୋ କହିଛନ୍ତି, “ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି ଯେ ଏହି ୨୬ ଜଣ ଖେଳାଳି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ସଫଳତା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ଅଟନ୍ତି। ଦଳ ଚୟନ କରିବା ସହଜ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦଳ ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।”

କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଅଛି ଆମେରିକା?

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ଆରମ୍ଭ ୧୧ ଜୁନରୁ ହେବ। ଆମେରିକା ଗ୍ରୁପ୍-D ରେ ରହିଛି। ଆମେରିକା ସହିତ ଏହି ଗ୍ରୁପରେ ପାରାଗୁଏ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ତୁର୍କୀ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୨ ଜୁନ୍ (ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ୧୩ ଜୁନ୍) ରେ ପାରାଗୁଏ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ।

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଦଳ

  • ଗୋଲକିପର: କ୍ରିସ୍ ବ୍ରାଡି (ଶିକାଗୋ ଫାୟାର), ମ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ରିଜ୍ (ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟି), ମ୍ୟାଟ୍ ଟର୍ନର (ନ୍ୟୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନ)
  • ଡିଫେଣ୍ଡର: ମ୍ୟାକ୍ସ ଆର୍ଫଷ୍ଟେନ (କୋଲମ୍ବସ କ୍ରୁ), ସର୍ଜିନୋ ଡେଷ୍ଟ (ପିଏସଭି ଆଇଣ୍ଡହୋଭନ), ଆଲେକ୍ସ ଫ୍ରିମ୍ୟାନ୍ (ଭିଲାରିଆଲ), ମାର୍କ ମ୍ୟାକେଞ୍ଜି (ଟୁଲୁଜ୍), ଟ୍ରିମ୍ ରୀମ୍ (ଶାର୍ଲୋଟ୍ ଏଫସି), କ୍ରିସ୍ ରିଚାର୍ଡସ (କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ପ୍ୟାଲେସ), ଏଣ୍ଟୋନି ରବିନ୍ସନ (ଫୁଲହାମ), ମାଇଲ୍ସ ରବିନ୍ସନ (ସିନସିନାଟି), ଜୋ ସ୍କ୍ୟାଲି (ବୋରୁସିଆ ମୋନଚେନଗ୍ଲାଡବାଖ), ଅଷ୍ଟନ ଟ୍ରଷ୍ଟି (ସେଲ୍ଟିକ)
  • ମିଡ୍‌ଫିଲ୍ଡର: ଟାୟଲର ଆଡାମ୍ସ (ବୋର୍ଣ୍ଣମାଉଥ୍), ସେବାଷ୍ଟିଆନ ବେରହାଲ୍ଟର (ଭାଙ୍କୁଭର ହ୍ୱାଇଟ୍‌କ୍ୟାପ୍ସ), ୱେଷ୍ଟନ ମ୍ୟାକକେନି (ୟୁଭେଣ୍ଟସ), କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ରୋଲ୍ଡନ (ସିଏଟଲ ସାଉଣ୍ଡର୍ସ), ବ୍ରେଣ୍ଡନ ଆରୋନସନ (ଲିଡ୍ସ ୟୁନାଇଟେଡ), କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ୍ ପୁଲିସିକ୍ (ଏସି ମିଲାନ୍), ଜିଓ ରେୟନା (ବୋରୁସିଆ ମୋନଚେନଗ୍ଲାଡବାଖ), ମଲିକ ଟିଲମ୍ୟାନ (ବାୟର ଲେଭରକୁସେନ), ଟିମ୍ ୱେଆ (ମାର୍ସେଇ), ଆଲେଜାଣ୍ଡ୍ରୋ ଜେଣ୍ଡେଜାସ (କ୍ଲବ ଆମେରିକା)
  • ଫରୱାର୍ଡ: ଫୋଲାରିନ ବାଲୋଗୁନ୍ (ମୋନାକୋ), ରିକାର୍ଡୋ ପେପି (ପିଏସଭି ଆଇଣ୍ଡହୋଭନ), ହାଜି ରାଇଟ୍ (କୋଭେଣ୍ଟ୍ରି ସିଟି)

