ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫୁଟବଲ୍‌ର 'ମହାକୁମ୍ଭ' ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍, ମହଙ୍ଗା ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା!

FIFA WC 2026: ୪୮ଟି ଦଳକୁ ନେଇ ହେବାକୁ ଥିବା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୧୧ ଜୁନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାର ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି।

୨୩ତମ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 22, 2026 at 3:26 PM IST

FIFA World Cup 2026 Ticket, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨୩ତମ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ତିନି ସପ୍ତାହ ବାକି ଅଛି। ଏହାର ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ଜୁନ୍ ୧୧ ରୁ ଜୁଲାଇ ୧୯ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା, କାନାଡା ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋର ୧୬ଟି ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମହାମୁକାବିଲାର ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ ଏବଂ ଜୁଗାଡ଼ କରାଯାଉଛି।

ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟାଯିବ ଟିକେଟ୍

ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିର ମେୟର ଜୋହରାନ ମମଦାନୀ ସମୁଦାୟ ୧,୦୦୦ଟି ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିକେଟଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ନ୍ୟୁଜର୍ସିର ‘ମେଟ୍‌ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍’ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯାହାକୁ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହି ଟିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍‌ର ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍, ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ଏବଂ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ର ୧-୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଜୁଲାଇ ୧୯ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସାମିଲ ନାହିଁ।

ସାରା ଦେଶରେ କୌଣସି ବି ସହର ଦ୍ୱାରା ଚଲାଯାଉଥିବା ଏହା ନିଜ ପ୍ରକାରର ଏକମାତ୍ର ଟିକେଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଟେ। ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ଟି ନ୍ୟୁୟର୍କର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ନ୍ୟୁଜର୍ସିର ଇଷ୍ଟ ରଦରଫୋର୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଏହାକୁ ‘ନ୍ୟୁୟର୍କ ନ୍ୟୁଜର୍ସି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍’ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ମଇଦାନରେ ହିଁ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।

ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଟିକେଟ୍ ମାତ୍ର ୫୦ ଡଲାର ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌କୁ ଯିବା-ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ନ୍ୟୁଜର୍ସିର ମେଟ୍‌ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଟିକେଟ୍ କେବଳ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ମମଦାନୀଙ୍କ ଦାବି ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଚଳିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ଫିଫାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଟିକେଟ୍

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିକେଟ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫,୮୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୯.୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମୂଲ୍ୟ କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶି ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଟିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ଜୁଲାଇ ୧୯ରେ ନ୍ୟୁଜର୍ସିର ମେଟ୍‌ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ କମ୍‌ରେ କମ୍ ୩.୩୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୭୦.୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

୧୧ ଜୁନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ

୪୮ଟି ଦଳକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୧୧ ଜୁନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେରିକା, କାନାଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋ ମିଶି ଏହାର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ୧୬ଟି ସହରରେ ଖେଳାଯିବ।

