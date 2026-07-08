କଲୋମ୍ବିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ୭୨ ବର୍ଷ ପରେ ଫିଫା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ଦଳ କଲୋମ୍ବିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି।
Published : July 8, 2026 at 10:47 AM IST
Switzerland vs Colombia: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ଦଳ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି। ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲର ଶେଷ ମୁକାବିଲାରେ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡର ଟକ୍କର କଲୋମ୍ବିଆ ସହ ହୋଇଥିଲା। କାନାଡାର ଭାଙ୍କୁଭରଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୋର ୦-୦ ବରାବର ରହିଥିଲା। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ (ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ)ରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ଗୋଲ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଏହାପରେ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାହାରିଥିଲା। ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟଆଉଟକୁ ୪-୩ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲା।
ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ କଲୋମ୍ବିଆ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସୁଟଆଉଟରେ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଟଆଉଟରେ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜେକି ଆମ୍ଭୋନି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡେଭିନସନ୍ ସାଞ୍ଚେଜ୍ଙ୍କ ପେନାଲ୍ଟି ଶଟ୍ କ୍ରସବାରରେ ବାଜିଥିଲା। ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମାନୁଏଲ୍ ଅକାଞ୍ଜି ତୃତୀୟ ପେନାଲ୍ଟି ମିସ୍ କରିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୋର ୨-୨ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ କୁଚୋ ହର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ୍ଙ୍କ ପେନାଲ୍ଟିକୁ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡର ଗୋଲକିପର ଗ୍ରେଗୋର କୋବେଲ୍ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ରୁବେନ ଭାର୍ଗାସ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପେନାଲ୍ଟିକୁ ଗୋଲ୍ ରେ ପରିଣତ କରି ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।
Switzerland wins on penalties to secure a spot in the quarter-finals! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026
୭୨ ବର୍ଷ ପରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ
ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ୧୯୫୪ ମସିହା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ୭୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆୟୋଜକ ଭାବେ ଖେଳିଥିବା ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ଫିଫା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ନିଜ ନାମରେ ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଦଳ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱିସ୍ ଦଳ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣରେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲା।
The Round of 16 concludes ✔️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026
କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସହ ଖେଳିବ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ
କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡର ସାମ୍ନା ଚଳିତ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସହ ହେବ। ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ଦଳ ମିଶର (ଇଜିପ୍ଟ)କୁ ୩-୨ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ୭୮ତମ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୦-୨ରେ ପଛୁଆ ରହିବା ପରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରେଫରି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସପକ୍ଷରେ ଅନେକ ବିବାଦୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ।
Next: Quarter-finals#FIFAWorldCup pic.twitter.com/To50MPa0Ye— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2026
ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ କଲୋମ୍ବିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା କଡ଼ା ସଂଘର୍ଷ
ଭାଙ୍କୁଭରଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲା ଫିଫା ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜେତା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଶେଷ ଟିମ୍ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜେତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନିଜର କିଛି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିନା ଖେଳୁଥିବା ଉଭୟ ଦଳକୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଲ୍ କରିବାରେ ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦଳ କଲୋମ୍ବିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଜ ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୯୦ ମିନିଟର ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଗୋଲ୍ର ମୁହଁ ଦେଖିପାରି ନଥିଲେ। ଏହାପରେ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟଆଉଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାହାରିଥିଲା।