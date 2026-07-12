ETV Bharat / sports

FIFA 2026: ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ୪ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ; ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସୂଚୀ

FIFA 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ୪ଟି ଦଳର ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

FIFA World Cup 2026 Semifinals
ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ୪ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 12, 2026 at 3:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ୪ଟି ଦଳର ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକାଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ମରକ୍କୋକୁ ୨-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ପେନ୍ ୨-୧ ରେ ବେଲଜିୟମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଏରଲିଙ୍ଗ ହାଲାଣ୍ଡଙ୍କ ନରୱେକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ହାତରୁ ୧-୨ ରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସମପରି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ୧୨୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡକୁ ମାତ୍ ଦେଇଛି। ଜୁଲାଇ ୧ ୫ ଏବଂ ୧୬ ରେ ଦୁଇଟିଯାକ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦଳ କାହା ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ ଏବଂ ଭାରତରେ ଆପଣ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେବେଳେ ଦେଖିପାରିବେ।

ଫ୍ରାନ୍ସ ବନାମ ସ୍ପେନ୍: ୧୫ ଜୁଲାଇ

ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଡାଲାସ୍‌ଠାରେ ୧୫ ଜୁଲାଇରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତି ୧୨:୩୦ ରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମୁକାବିଲା ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୟୁରୋପୀୟ ଦଳ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ନକ୍‌ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାରାଗୁଏ ଏବଂ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ମରକ୍କୋକୁ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ପେନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଏବଂ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ବେଲଜିୟମକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛି।

ସ୍ପେନ୍‌ର ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ଲାମିନ୍ ୟାମାଲ୍, କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପ୍ପେଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ୟୁରୋ କପ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେନ୍ ଦଳ ଫ୍ରାନ୍ସ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଫ୍ରାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଜବାବରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜେତା ଦଳ ହିଁ ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବ।

ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ: ୧୬ ଜୁଲାଇ

ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ୧୬ ଜୁଲାଇରେ ଏହି ମୁକାବିଲା ଆଟଲାଣ୍ଟାଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରସାରଣ ରାତି ୧୨:୩୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଥିବା ନରୱେକୁ ହରାଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ୪ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲା। ଏହି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରୀ କେନ୍ ୬ଟି ଗୋଲ୍ ସହିତ ଜବରଦସ୍ତ ଲୟରେ ଥିବା ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପଟେ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ନିଜ ଦଳର ୩-୧ ବିଜୟରେ ଗୋଟିଏ ବି ଗୋଲ୍ କରି ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ୮ଟି ଗୋଲ୍ ସହିତ ସେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋରର୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ବଜାୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୧୯୬୬ ପରେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇଟଲ୍ ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

Google ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ 'Erling Haaland', ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏକ ଖାସ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍!

ଚକ୍‌ଖଡ଼ିରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌! ଅଭିନବ କଳାକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ ଇଂଜିନିୟର

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
FRANCE VS SPAIN
ENGLAND VS ARGENTINA
FIFA WORLD CUP 2026 SEMIFINALS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.