ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬: ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ଚିତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସୂଚୀ
ଫିଫାବିଶ୍ୱ କପ୍ ୨୦୨୬ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ର ପୂରା ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ।
Published : June 28, 2026 at 4:11 PM IST
FIFA 2026 Round of 32 Schedule: ଫିଫାବିଶ୍ୱ କପ୍ ୨୦୨୬ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ରବିବାର (୨୮ ଜୁନ୍) ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ଆଲଜେରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ୩-୩ ରେ ଡ୍ର ରହିଥିଲା। ଏହି ଫଳାଫଳ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଦଳ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଜର୍ଡାନକୁ ୩-୧ ରେ ହରାଇ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଫର୍ମ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା।
ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ଆଲଜେରିଆ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ଉଭୟ ଦଳ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବରାବରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱବିଜେତା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଯେ ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାବିଦାର। ମେସିଙ୍କ ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ଏବେ ଦଳର ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରହିଛି।
The Round of 32 is set. 🔐#FIFAWorldCup pic.twitter.com/viM72iNjw3— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ର ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଜାପାନ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ଦ୍ରୁତ ଗତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଫୁଟବଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରାଜିଲ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ମରକ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ମରକ୍କୋ ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ଡିଫେଣ୍ଡର ଅଶରଫ୍ ହାକିମି ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଦଳ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।
The adidas Golden Boot race is heating up ♨️#FIFAWorldCup pic.twitter.com/6ZRr2uGqvu— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଜୁଲାଇ ୪ ରେ କେପ୍ ଭର୍ଡେର ସାମ୍ନା କରିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭୋର ୩:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଦଳ ଜୁଲାଇ ୩ ରେ କ୍ରୋଏସିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଟରଣ୍ଟୋରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭୋର ୪:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
From today, it’s knockout football all the way!#FIFAWorldCup #KickOffTimes@McDonalds pic.twitter.com/CwZ7jnbfop— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ (ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ)
- ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ବନାମ କାନାଡା: ୨୯ ଜୁନ୍, ରାତି ୧୨:୩୦
- ବ୍ରାଜିଲ ବନାମ ଜାପାନ: ୨୯ ଜୁନ୍, ରାତି ୧୦:୩୦
- ଜର୍ମାନୀ ବନାମ ପାରାଗୁଏ: ୩୦ ଜୁନ୍, ଭୋର ୨:୩୦
- ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବନାମ ମରକ୍କୋ: ୩୦ ଜୁନ୍, ସକାଳ ୬:୩୦
- ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟ ବନାମ ନରୱେ: ୩୦ ଜୁନ୍, ରାତି ୧୦:୩୦
- ଫ୍ରାନ୍ସ ବନାମ ସ୍ୱିଡେନ: ୧ ଜୁଲାଇ, ରାତି ୨:୩୦
- ମେକ୍ସିକୋ ବନାମ ଇକ୍ୱାଡୋର: ୧ ଜୁଲାଇ, ସକାଳ ୬:୩୦
- ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ କଙ୍ଗୋ: ୧ ଜୁଲାଇ, ରାତି ୯:୩୦
- ବେଲଜିୟମ ବନାମ ସେନେଗାଲ: ୨ ଜୁଲାଇ, ରାତି ୧:୩୦
- ୟୁଏସଏ ବନାମ ବୋସନିଆ ଆଣ୍ଡ ହର୍ଜେଗୋଭିନା: ୨ ଜୁଲାଇ, ସକାଳ ୫:୩୦
- ସ୍ପେନ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ: ୩ ଜୁଲାଇ, ରାତି ୧୨:୩୦
- ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ବନାମ କ୍ରୋଏସିଆ: ୩ ଜୁଲାଇ, ଭୋର ୪:୩୦
- ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ବନାମ ଆଲଜେରିଆ: ୩ ଜୁଲାଇ, ସକାଳ ୮:୩୦
- ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ମିଶର (ଇଜିପ୍ଟ): ୩ ଜୁଲାଇ, ରାତି ୧୧:୩୦
- ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବନାମ କେପ୍ ଭର୍ଡେ: ୪ ଜୁଲାଇ, ଭୋର ୩:୩୦
- କଲମ୍ବିଆ ବନାମ ଘାନା: ୪ ଜୁଲାଇ, ସକାଳ ୭:୦୦