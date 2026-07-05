ETV Bharat / sports

FIFA 2026: କାନାଡାକୁ ହରାଇଲା ମରୋକ୍କୋ; ପାରାଗୁଏକୁ ମାତ୍ ଦେଲା ଫ୍ରାନ୍ସ

FIFA 2026: କାନାଡାକୁ ୩-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ମରୋକ୍କୋ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।

FIFA World Cup 2026
କାନାଡାକୁ ହରାଇଲା ମରୋକ୍କୋ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 5, 2026 at 1:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍-୧୬ ମ୍ୟାଚରେ କାନାଡାକୁ ୩-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ମରୋକ୍କୋ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଷ୍ଟାର୍ ମିଡଫିଲ୍ଡର ଅଜେଦିନ ଓନାହି ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇମରେ ସୁଫିୟାନ ରହିମି ତୃତୀୟ ଗୋଲ୍ କରି ଦଳର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ମରୋକ୍କୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୯ ତାରିଖରେ ବୋଷ୍ଟନଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଭେଟିବ।

ମ୍ୟାଚର ଆରମ୍ଭରେ କାନାଡା ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରି ମରୋକ୍କୋର ରକ୍ଷଣଭାଗ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ କାନାଡାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅଲି ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ପାସ୍ ବଳରେ ତାନି ଓଲୁୱାସେୟୀ ଗୋଲକିପରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ମରୋକ୍କୋର କାନାଡା ଜନ୍ମିତ ଗୋଲକିପର ୟାସିନ ବୁନୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ସେଭ୍ କରି ନିଜ ଦଳକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗୋଲରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ହାଫରେ ମରୋକ୍କୋକୁ ସେତେବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମାନଙ୍କ ଶୀର୍ଷ ସ୍କୋରର ଇସମାଇଲ ସାଇବାରୀ ମାଂସପେଶୀରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ୨୨ତମ ମିନିଟରେ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସୁଫିୟାନ ରହିମି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫରେ ମରୋକ୍କୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମ୍ୟାଚର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ୫୦ତମ ମିନିଟରେ ଅଶରଫ ହକିମିଙ୍କ ଚମତ୍କାର ସେଟ୍-ପିସ୍ ପାସ୍ ବଳରେ ଅଜେଦିନ ଓନାହି ବକ୍ସ ବାହାରୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଫାଷ୍ଟ-ଟାଇମ୍ କିକ୍ ମାରି ବଲକୁ ନେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମରୋକ୍କୋକୁ ୧-୦ ରେ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୋଲ୍ ପରେ ମରୋକ୍କୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି କାନାଡା ଦଳ ଚାପରେ ଚାଲିଆସିଥିଲା। ୮୨ତମ ମିନିଟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତ କାଉଣ୍ଟର-ଆଟାକ୍ ସମୟରେ ବ୍ରାହିମ ଡିଆଜଙ୍କ ପାସ୍ ବଳରେ ଓନାହି ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ସ୍କୋରକୁ ୨-୦ କରିଦେଇଥିଲେ।

ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇମ୍‌ରେ (୯୦+୮ ମିନିଟ୍) ବ୍ରାହିମ ଡିଆଜଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଥ୍ରୁ-ପାସ୍ ବଳରେ ସୁଫିୟାନ ରହିମି ଗୋଲ୍ କରି ମରୋକ୍କୋର ୩-୦ ର ଶାନଦାର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ରହିମି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ହେଡର୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କ୍ରସବାର୍ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ନିଜ ନାମ ସ୍କୋରସିଟ୍‌ରେ ଦର୍ଜ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ମରୋକ୍କୋ ରଚିଲା ଇତିହାସ

ଏହି ବିଜୟ ସହ ମରୋକ୍କୋ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ସହିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଏକାଧିକ ବାର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ମରୋକ୍କୋ ପ୍ରଥମ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ହୋଇପାରିଛି। କତାର ୨୦୨୨ ବିଶ୍ୱକପରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଇତିହାସ ରଚିଥିବା ମରୋକ୍କୋ ଦଳ ପୁଣିଥରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦୌଡ଼ରେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କାନାଡାର ଚମତ୍କାର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍-୧୬ ରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ସହ ନକ୍-ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି କାନାଡା ନିଜ ଦେଶର ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଡ଼ିପାରିଛି।

ପାରାଗୁଏକୁ ୧-୦ ଗୋଲରେ ହରାଇଲା ଫ୍ରାନ୍ସ

ଅନ୍ୟ ଏକ ନକ୍-ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚରେ ପାରାଗୁଏକୁ ୧-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫ୍ରାନ୍ସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡର ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଫିଲାଡେଲଫିଆ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସାମ୍ନା କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଆର ତାପମାତ୍ରା ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦଳ ନିଜର ଚିରାଚରିତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ପାରାଗୁଏର ରକ୍ଷଣଭାଗର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଭେଦ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ଗୋଲ୍ ମେସିନ୍ କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ ମ୍ୟାଚରେ ମିଳିଥିବା ଏକ ପେନାଲ୍ଟିକୁ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରି ନିଜ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଗୋଲ୍ ସହିତ ଏମ୍ବାପେ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର 'ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍' ରେସରେ ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସର୍ବକାଳୀନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋରର ରେକର୍ଡରେ ସେ ମେସିଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ର ଏକ ଗୋଲ୍ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

FIFA 2026: ୮୮ ବର୍ଷର ମରୁଡ଼ି ଅନ୍ତ, ପ୍ରଥମ ଥର ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ

୪୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରୋନାଲଡୋ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହାସଲ କଲେ ଏହି ବଡ଼ ସଫଳତା

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
MOROCCO
FIFA WORLD CUP HIGHLIGHTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.