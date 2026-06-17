ETV Bharat / sports

ମେସିଙ୍କ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଓ ଏମ୍ବାପେଙ୍କ ଜଲ୍‌ୱା; ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଷଷ୍ଠ ଦିନର ପୂରା ରିପୋର୍ଟ

FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ୪ଟି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି।

FIFA World Cup 2026 Day 6
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଷଷ୍ଠ ଦିନ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 17, 2026 at 12:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026 Day 6: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ୪ଟି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିନର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଏବଂ ଡିଆର କଙ୍ଗୋ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ ଏବଂ ଅର୍ଲିଙ୍ଗ ହାଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଫ୍ରାନ୍ସ, ନରୱେ ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଭଳି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏକତରଫା ଭାବେ ନିଜ ନିଜ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ବିଜୟ ସହ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ

ଫ୍ରାନ୍ସ ବିଜୟ ସହିତ ନିଜର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏକ ଏକତରଫା ମୁକାବିଲାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ୩-୧ ଗୋଲ୍‌ରେ ସେନେଗାଲକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଦଳର ଏହି ବିଜୟର ହିରୋ ଥିଲେ କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ, ଯିଏକି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଉଭୟ ଦଳ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ହାଫ୍‌ରେ କୌଣସି ଦଳ ଗୋଲ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ଫଳରେ ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ ଗୋଲ୍ ଶୂନ୍ୟ ରହିଥିଲା।

ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍‌ରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ୬୬ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ମାଇକେଲ୍ ଓଲିସ୍, କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ପାସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଏମ୍ବାପେ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରିଣତ କରିବାରେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରିନଥିଲେ। ଏହି ଗୋଲ୍ ସହିତ ଫ୍ରାନ୍ସ ୧-୦ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ୮୨ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ସବ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବ୍ରାଡ୍‌ଲି ବାର୍‌କୋଲା, ଏଡ୍ରିଆନ୍ ରାବିଓଟ୍‌ଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ପାସ୍‌କୁ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ପଠାଇ ସ୍କୋର ୨-୦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇମ୍‌ରେ ସେନେଗାଲ୍‌ର ଇବ୍ରାହିମ ଏମ୍ବାୟେଙ୍କ ଶଟ୍ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଗୋଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିନିଟ୍‌ରେ ହିଁ ଏମ୍ବାପେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲଙ୍ଗ-ରେଞ୍ଜ୍ ଶଟ୍ ଜରିଆରେ ଗୋଲ୍ କରି ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ୩-୧ କରିଦେଇଥିଲେ।

ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ବିଜୟ: ମେସିଙ୍କ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍

ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଜବରଦସ୍ତ ଶୈଳୀରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗ୍ରୁପ୍-ଜେ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଆଲଜେରିଆକୁ ୩-୦ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଦଳର ବିଜୟର ନାୟକ ଅଧିନାୟକ ଲିଓନେଲ ମେସି ଥିଲେ। ଯିଏକି ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ୧୭ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ମେସି ବକ୍ସ ବାହାରୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶଟ୍ ମାରିଥିଲେ। ଯାହା ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ନିଜର ୨୦୦ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ମେସିଙ୍କର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଏହା ୧୪ତମ ଗୋଲ୍ ଥିଲା।

ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍‌ରେ ମେସି ୬୦ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାର ୧୬ ମିନିଟ୍ ପରେ ମେସି ନିଜର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ବକ୍ସ ବାହାରେ ମିଳିଥିବା ବଲ୍‌କୁ ମେସି ନିଜ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶଟ୍ ମାରି ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ମେସି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ କରିବା ମାମଲାରେ ମିରୋସ୍ଲାଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ (୧୬ ଗୋଲ୍)ଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

ନରୱେର ବିଜୟ: ହାଲାଣ୍ଡ ହିରୋ

ନରୱେ ୪-୧ ଗୋଲ୍‌ରେ ଇରାକକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ନରୱେ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଥିବା ଅର୍ଲିଙ୍ଗ ହାଲାଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ ଲିଓ ଓଷ୍ଟିଗାର୍ଡ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ୧୪ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଡେଭିଡ୍ ମୋଲର ୱୋଲ୍ଫଙ୍କ କ୍ରସ୍‌କୁ ହାଲାଣ୍ଡ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଇରାକ ପକ୍ଷରୁ ଆୟମନ ହୁସେନ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ହାଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍‌ରେ ଓଷ୍ଟିଗାର୍ଡ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇରାକର ଆତ୍ମଘାତୀ ଗୋଲ୍ ବଳରେ ନରୱେ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହରାଇଲା ଜର୍ଡାନ

ଜର୍ଡାନକୁ ୩-୧ ଗୋଲ୍‌ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ୨୧ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରୋମାନୋ ଶ୍ମିଟ୍ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ୫୦ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଜର୍ଡାନର ଅଲି ଓଲୱାନ ସ୍କୋରକୁ ୧-୧ ସମାନ କରିଥିଲେ। ୭୬ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଜର୍ଡାନର ୟାଜାନ୍ ଅଲ୍‌-ଅରବ୍‌ଙ୍କ ଆତ୍ମଘାତୀ ଗୋଲ୍ କାରଣରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ୨-୧ ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାର୍କୋ ଅରନାଉତୋଭିଚ୍ ପେନାଲ୍ଟି ଜରିଆରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ARG vs ALG: ମେସିଙ୍କ ଚମତ୍କାର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍; ଆଲଜେରିଆକୁ ୩-୦ରେ ହରାଇଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା

FIFA 2026: ୧୯୫୮ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର: ଜିତି ପାରିଲେନି କୌଣସି ଦଳ, ଗୋଟିଏ ଦିନର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026 DAY 6
FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
FIFA WORLD CUP 2026 DAY 6 RESULTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.