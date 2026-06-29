ETV Bharat / sports

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧-୦ରେ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ରେ ପହଞ୍ଚିଲା କାନାଡା

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର୧୮ତମ ଦିନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରି କାନାଡା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି।

Canada Clinches First Ever World Cup Round of 16 Spot with Late Winner
ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ରେ ପହଞ୍ଚିଲା କାନାଡା (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 29, 2026 at 9:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର୧୮ତମ ଦିନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରି କାନାଡା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ୧୯ତମ ଦିନରେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ର ତିନୋଟି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରାଜିଲ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜ ଦଳ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।

ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିଥିଲା। ଉଭୟ ଦଳ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ। ମ୍ୟାଚର ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇମ୍ (୯୦+୨ ମିନିଟ୍) ରେ କାନାଡାର ମିଡଫିଲ୍ଡର ଷ୍ଟିଫନ୍ ଇଉଷ୍ଟାକିଓ ବକ୍ସ ବାହାରେ ଡେଉଁଥିବା ବଲ୍‌କୁ ଏକ ଚମତ୍କାର କିକ୍ ମାରିଥିଲେ। ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଗୋଲପୋଷ୍ଟର ତଳ କୋଣକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗୋଲ୍ ବଳରେ କାନାଡା ୧-୦ ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଫାଇନାଲ୍-୧୬ ର ଟିକେଟ୍ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାନାଡାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲା ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ମରକ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚର ବିଜେତାଙ୍କ ସହ ହେବ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ହାଫରେ ଅନେକ ଭଲ ମୁଭ୍ ବନାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫିନିସିଂ ଦୁର୍ବଳ ରହିଥିଲା। ଗୋଲକିପର ରନୱେନ ୱିଲିୟମ୍ସ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କାନାଡାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲ୍ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦଳ ଗୋଲ୍ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଇତିହାସ ରଚି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ନକ୍‌ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ହ୍ୟୁଗୋ ବ୍ରୁସ୍ ୭୪ ବର୍ଷ ୭୯ ଦିନ ବୟସରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ନକ୍‌ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦଳକୁ କୋଚିଂ ଦେଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ କୋଚ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଉରୁଗୁଏର ପୂର୍ବତନ କୋଚ୍ ଅସ୍କାର ତବାରେଜ୍‌ଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ୨୦୧୮ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ୭୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।

କାନାଡାର ମିଡଫିଲ୍ଡର ଷ୍ଟିଫନ୍ ଇଉଷ୍ଟାକିଓଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଜୟୀ ଗୋଲ୍ ପାଇଁ 'ପ୍ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଏହି ବିଜୟକୁ କାନାଡାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲୁ। ଗୋଲ୍‌ଟି ଚମତ୍କାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶଟ୍ ମାରିଲି, ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ପୂରା ଦଳ ମୋ ସହିତ ସେହି ଶଟ୍‌ ଟି ମାରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେହି ବଲ୍‌ରେ ସାମିଲ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ନେଟ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବେ ମରକ୍କୋ ଆଗକୁ ଆସୁ କିମ୍ବା ନେଦରଲାଣ୍ଡ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ ଆମ ଖେଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ମୁକାବିଲା ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ।'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

୩୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମେସିଙ୍କ ଧମାକା! ଜର୍ଡାନ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଲ୍ କରି ଲେଖିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ

ଫଟୋରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍‌ର କ୍ରେଜ୍

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬: ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ଚିତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସୂଚୀ

TAGGED:

FIFA 2026
FIFA WORLD CUP 20226
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
CANADA VS SOUTH AFRICA
CANADA VS SOUTH AFRICA FIFA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.