ETV Bharat / sports

FIFA 2026: ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ସ୍ପେନକୁ ଟ୍ରଫି ସହ ମିଳିଲା ୪୮୧୪୨୫୨୫୦୦ ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ ବାକି ଦଳ ପାଇଲେ କେତେ ଧନରାଶି?

FIFA 2026: ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ସ୍ପେନିସ୍ ଦଳକୁ ୫୦ ମିଲିଅନ୍ ଡଲାରର ବମ୍ପର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳିଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଯେକୌଣସି ବିଜେତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଶି।

FIFA World Cup 2026 Prize Money full list
ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ସ୍ପେନକୁ ଟ୍ରଫି ସହ ମିଳିଲା ୪୮୧୪୨୫୨୫୦୦ ଟଙ୍କା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 8:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026 Prize Money: ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚରେ ସ୍ପେନ୍, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ୧-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଟ୍ରଫି ଜିତିନେଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ୟୁରୋପୀୟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସ୍ପେନ୍ କେବଳ ଫୁଟବଲ୍‌ର ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଫିଫା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କତାର‌ରେ ଜିତିଥିବା ନିଜ ଟାଇଟଲ୍‌କୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ତଥାପି ଉପବିଜେତା ଭାବରେ ଦଳକୁ ଏକ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଧନରାଶି ମିଳିଛି। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଫିଫା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିଆନି ଇନ୍‌ଫାଣ୍ଟିନୋଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଫିଫା କାଉନ୍ସିଲ୍ ବୈଠକ ଅନୁସାରେ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଇଜ୍ ପୁଲ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା।

ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ମିଳିଲା ସର୍ବାଧିକ ପୁରସ୍କାର ରାଶି

ଫିଫା ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ଥର ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବ ସମସ୍ତ ସିଜନ୍ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଧନରାଶି ମିଳିଛି:

ବିଜେତା (ସ୍ପେନ୍): ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ସ୍ପେନିସ୍ ଦଳକୁ ୫୦ ମିଲିଅନ୍ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୪୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କା) ର ବମ୍ପର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଯେକୌଣସି ବିଜେତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଶି। ଏହା ୨୦୨୨ ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଜିତିଥିବା ରାଶିଠାରୁ ୮ ମିଲିଅନ୍ ଡଲାର ଅଧିକ।

ଉପବିଜେତା (ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା): ଫାଇନାଲରେ ୧-୦ ରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳକୁ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ଭାବରେ ୩୩ ମିଲିଅନ୍ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୩୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା) ମିଳିବ। ଏହା ୨୦୨୨ ରେ ଉପବିଜେତା ହୋଇଥିବା ଫ୍ରାନ୍ସ ଦଳକୁ ମିଳିଥିବା ରାଶିଠାରୁ ୩ ମିଲିଅନ୍ ଡଲାର ଅଧିକ।

ପୋଜିସନ୍ ହିସାବରେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି:

  • ଚାମ୍ପିଅନ୍ (ସ୍ପେନ): ୫୦ ମିଲିଅନ ଡଲାର - ପ୍ରାୟ ₹୪୮୨.୫୬ କୋଟି
  • ଉପବିଜେତା (ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା): ୩୩ ମିଲିଅନ ଡଲାର - ପ୍ରାୟ ₹୩୧୮.୪୯ କୋଟି
  • ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ (ଇଂଲଣ୍ଡ): ୨୯ ମିଲିଅନ ଡଲାର - ପ୍ରାୟ ₹୨୭୯.୮୯ କୋଟି
  • ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ (ଫ୍ରାନ୍ସ): ୨୭ ମିଲିଅନ ଡଲାର - ପ୍ରାୟ ₹୨୬୦.୫୮ କୋଟି
  • ୫ମ ରୁ ୮ମ ସ୍ଥାନର ଦଳଗୁଡ଼ିକ: ୧୯ ମିଲିଅନ ଡଲାର - ପ୍ରାୟ ₹୧୮୩.୩୭ କୋଟି
  • ୯ମ ରୁ ୧୬ଶ ସ୍ଥାନର ଦଳଗୁଡ଼ିକ: ୧୫ ମିଲିଅନ ଡଲାର - ପ୍ରାୟ ₹୧୪୪.୭୭ କୋଟି
  • ୧୭ଶ ରୁ ୩୨ଶ ସ୍ଥାନର ଦଳଗୁଡ଼ିକ: ୧୧ ମିଲିଅନ ଡଲାର - ପ୍ରାୟ ₹୧୦୬.୧୬ କୋଟି
  • ୩୩ଶ ରୁ ୪୮ଶ ସ୍ଥାନର ଦଳଗୁଡ଼ିକ: ୯ ମିଲିଅନ ଡଲାର - ପ୍ରାୟ ₹୮୬.୮୬ କୋଟି

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ମୋଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ପୁଲ୍ ଏବଂ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶଧନ

ଫିଫା କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅନୁସାରେ ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ମୋଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ପୁଲ୍ ୬୫୫ ମିଲିଅନ୍ ଡଲାର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାକି ୨୦୨୨ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ତୁଳନାରେ ପୂରା ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ୪୮ଟି ଦଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଆଧାରରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଧନରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ଚଳିତ ଥର ୪୮ଟି ଦଳ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିବା ଦେଶ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଯାହାର ଲାଭ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ପେନ୍ ନିଜର ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି, ସେହିପରି ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ରେକର୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ପାଇ ଲାଭବାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ହରାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଜେତା ହେଲା ସ୍ପେନ୍

FIFA Award Winners: କାହାକୁ ମିଳିଲା ଗୋଲ୍ଡେନ ବୁଟ୍ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡେନ ବଲ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
FIFA PRIZE MONEY
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
FIFA WORLD CUP 2026 PRIZE MONEY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.