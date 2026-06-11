FIFA 2026: ଆଜିଠାରୁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ମହାଶୁଭାରମ୍ଭ, ୩ଟି ଦେଶରେ ହେବ ଓପନିଂ ସେରିମନି
FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆଜିଠାରୁ (୧୧ ଜୁନ୍) ଆମେରିକା, କାନାଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
Published : June 11, 2026 at 11:24 AM IST|
Updated : June 11, 2026 at 11:30 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଜୁନ୍ ୧୧ରେ ଆମେରିକା, କାନାଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ମେକ୍ସିକୋ ସିଟିରେ ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୧୨ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତିନୋଟି ଦେଶରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବାରୁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ମେକ୍ସିକୋରେ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ
ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ୯୦ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମେକ୍ସିକୋ ସିଟିରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଶକିରା ଏବଂ ବର୍ନା ବୟ ମୁଖ୍ୟ କଳାକାର ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଭାରତରେ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବକୁ ଜୁନ୍ ୧୧ ରାତି ୧୧ଟାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
Two more stars are joining the lineup for the opening ceremony in Mexico City!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 10, 2026
Andrea Bocelli and EJAE are ready for the global stage 🎶
ଟରଣ୍ଟୋ ଏବଂ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ କାନାଡାର ଟରଣ୍ଟୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କାନାଡାର ମୁକାବିଲା ବୋସନିଆ ଆଣ୍ଡ ହର୍ଜିଗୋଭିନା ସହିତ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖ ରାତି ୧୧ଟାରୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସବ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୧୩ ତାରିଖରେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲିସ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ପାରାଗୁଏ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ ୬ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଭାରତରେ ସକାଳ ୫ଟାରୁ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଥିରେ କେଟି ପେରୀ ନଜର ଆସିବେ।
ମେକ୍ସିକୋରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ
ଶକିରା ଏବଂ ବର୍ନା ବୟ ମୁଖ୍ୟ କଳାକାର ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ୍ ଗୀତ 'ଡାଇ ଡାଇ' ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲେଜାଣ୍ଡ୍ରୋ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍, ବେଲିଣ୍ଡା, ଡାନି ଓସେନ୍, ଜେ ବାଲଭିନ୍, ଲିଲା ଡାଉନ୍ସ, ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲିସ ଅଜୁଲେସ, ମାନା ଏବଂ ଟାଇଲା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
Opening ceremony memories 🏟️— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 10, 2026
More #FIFAWorldCup memories will be made tomorrow. pic.twitter.com/ScBxXdU6Nz
କାନାଡାରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ
କାନାଡାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାର ମାଇକେଲ୍ ବବଲ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲେସିଆ କାରା ଏବଂ ଏଲାନିସ୍ ମୋରିସେଟ୍ଙ୍କ ଭଳି କଳାକାରମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଫିଲିସ୍ତିନୀ-ଚିଲି ସିଙ୍ଗର ଏଲିଆନା, ଫ୍ରାନ୍ସର କଳାକାର ଭେଜେଡ୍ରିମ୍, ଜେସି ରେୟେଜ୍, ନୋରା ଫତେହି, ସଞ୍ଜୟ ଏବଂ ୱିଲିୟମ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ।
ଆମେରିକାରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପପ୍ ଷ୍ଟାର୍ କେଟି ପେରୀ ନିଜ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ କଳାକାର ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ର୍ୟାପର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍, ଅନିତା, ଲିସା, ରେମା ଏବଂ ଟାଇଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।
Lighting up the night sky in Mexico City for the #FIFAWorldCup ✨#NovaSkyStories pic.twitter.com/K3uW3iw2Y1— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026
ଫିଫା ବିଶ୍ୱ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମିତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଯାହାର ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱ କପ୍ର ୮ଟି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରସାରଣ ‘ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍’ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କରାଯିବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍, ଚାରିଟି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ଦୁଇଟି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଓ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ ମାଗଣାରେ ‘ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍’ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖିପାରିବ।