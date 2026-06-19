ETV Bharat / sports

FIFA 2026: ସାଉଥ୍ କୋରିଆକୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମେକ୍ସିକୋ

FIFA World Cup 2026: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ୧-୦ ଗୋଲ୍‌ରେ ହରାଇ ମେକ୍ସିକୋ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।

Mexico Beat South Korea 1-0
ସାଉଥ୍ କୋରିଆକୁ ୧-୦ରେ ହରାଇଲା ମେକ୍ସିକୋ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 10:04 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Mexico vs South Korea: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଗ୍ରୁପ୍-ଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ମେକ୍ସିକୋ ୧-୦ ଗୋଲ୍‌ରେ ଜିତି ନେଇଛି ଏବଂ ଏହି ବିଜୟ ସହ ଦଳ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମେକ୍ସିକୋ ପାଇଁ ଲୁଇସ୍ ରୋମୋ ୫୦ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଏକମାତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଗୋଲ୍‌ଟି ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ମେକ୍ସିକୋର ଏହା କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେକ୍ସିକୋ ୬ ପଏଣ୍ଟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଆଗୁଆ ଥିବାବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ୩ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି।

ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଗୋଲ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ମେକ୍ସିକୋ ଅଧିକ ସମୟ ବଲ୍ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସୋନ ହ୍ୟୁଙ୍ଗ-ମିନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଜରିଆରେ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହେବାରୁ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲ୍ ଶୂନ୍ୟ ରହିଥିଲା।

ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର ୫ ମିନିଟ୍ ପରେ, କୋରିଆର ଗୋଲକିପର କିମ୍ ସେଉଙ୍ଗ-ଗ୍ୟୁ ନିଜ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ କରି ବସିଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୁଇସ୍ ରୋମୋ ମେକ୍ସିକୋ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଲ୍ କରିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମେକ୍ସିକୋର ଗୋଲକିପର ଏବଂ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା।

ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧର ୭୬ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ହ୍ୱାଙ୍ଗ ହି-ଚାନ୍ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲି କାଙ୍ଗ-ଇନ୍ ଏବଂ ଚୋ ଗୁ-ସୁଙ୍ଗ ମେକ୍ସିକୋ ଡିଫେନ୍ସ ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଚାପ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ୮୭ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମେକ୍ସିକୋ ଗୋଲକିପର ରାଉଲ ରଙ୍ଗେଲ୍, ଚୋ’ଙ୍କର ଏକ ହେଡର୍‌କୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ରୋକି ଦଳକୁ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଶେଷ ଛଅ ମିନିଟ୍‌ର ଷ୍ଟପେଜ୍ ଟାଇମ୍‌ରେ ମେକ୍ସିକୋ ନିଜ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୁଲ୍ କରିବା କାରଣରୁ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ନିରାଶାଜନକ ଆରମ୍ଭ: ୪୫ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳକୁ ହରାଇ ପାରିଲାନି ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଟିମ୍

FIFA World Cup: ସପ୍ତମ ଦିନରେ ହୋଇଥିଲା ୪ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍; ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଜିତିଲା ଏବଂ କିଏ ହାରିଲା?

TAGGED:

MEXICO VS SOUTH KOREA
FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
MEXICO ROUND OF 32 QUALIFICATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.