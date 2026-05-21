ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ: କିଏ ଏହି ୪ ଫୁଟବଲର୍, ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବେ?

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ୨୦୨୬ ରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଖେଳାଳି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ତରଫରୁ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ।

Meet the 4 Indian origin players in FIFA World Cup 2026
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଖେଳାଳି (GettyImages)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 21, 2026 at 4:52 PM IST

FIFA World Cup 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଭାରତ ନିଜର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଫୁଟବଲ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ପଛରେ ଥିବା ପରି ମନେହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହିଁ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଅଂଶ ହୋଇନଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଖେଳାଳି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ଦମ ଦେଖାଉଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ନଜର ଆସିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଜୁନ୍ ୧୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜଣାଉଛୁ ସେହି ୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଚଳିତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ତରଫରୁ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ।

ସରପ୍ରୀତ ସିଂହ (ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ)

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଏହି ଦଳରେ ସରପ୍ରୀତ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଯାହାଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଭାରତର ପଞ୍ଜାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ସରପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ଜନ୍ମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅକ୍‌ଲାଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ପଞ୍ଜାବୀ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଅଟନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଆଟାକିଂ ମିଡ୍‌ଫିଲ୍ଡର ଭାବେ ଖେଳନ୍ତି। ସେ ଦଳ ପାଇଁ ୨୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୩ଟି ଗୋଲ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୭ଟି ଆସିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

Sarpreet Singh
ସରପ୍ରୀତ ସିଂହ (ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ) (GettyImages)

ନିୟାଲ୍ ମେସନ୍ (କତାର)

୨୯ ବର୍ଷୀୟ ନିୟାଲ୍ ମେସନ୍‌ଙ୍କ ଜନ୍ମ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମା’ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପିତା ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲପାଇବା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏହାର ସାଥ୍ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ସ୍ପେନ୍, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ କତାରରେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ୨୦୨୧ରେ ସେ କତାର ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଖେଳ ବଳରେ କତାରର ସିନିୟର ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ସେ କତାର ପକ୍ଷରୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିପାରନ୍ତି।

Niall Mason
ନିୟାଲ୍ ମେସନ୍ (କତାର) (GettyImages)

ତହସିନ୍ ମହମ୍ମଦ ଜାମସିଦ୍ (କତାର)

୧୯ ବର୍ଷୀୟ ତହସୀନଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୬ ଜୁନ୍ ୨୦୦୬ରେ କତାରରେ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ମୂଳ ରୂପେ କେରଳର କନ୍ନୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତା ଜମଶେଦ୍ ଥାଲାସେରୀରୁ ଏବଂ ମା’ ଶାଇମା ବଲାପଟ୍ଟନମ୍‌ରୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଏହି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ କତାର ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କତାର ପାଇଁ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷ ୨୦୨୪ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି।

Tahsin Mohammed
ତହସିନ୍ ମହମ୍ମଦ ଜାମସିଦ୍ (କତାର) (GettyImages)

ସାମୁଏଲ୍ ମୁତୁସାମି (ଡିଆର କଙ୍ଗୋ)

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଡିଆର କଙ୍ଗୋର ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳରେ ସାମୁଏଲ୍ ମୁତୁସାମିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ମିଡ୍‌ଫିଲ୍ଡର ସାମୁଏଲ୍‌ଙ୍କ ଜନ୍ମ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସ୍ ସହରରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମା’ କଙ୍ଗୋର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତା ଜଣେ ତାମିଲ୍ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଖେଳାଳି ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସାମୁଏଲ୍ ମୂଳତ ଭାରତର ତାମିଲନାଡୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ସେ କଙ୍ଗୋ ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ମିଡ୍‌ଫିଲ୍ଡର ଭାବେ ଖେଳନ୍ତି।

Samuel Moutoussamy
ସାମୁଏଲ୍ ମୁତୁସାମି (ଡିଆର କଙ୍ଗୋ) (GettyImages)

