FIFA World Cup: ସପ୍ତମ ଦିନରେ ହୋଇଥିଲା ୪ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍; ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଜିତିଲା ଏବଂ କିଏ ହାରିଲା?
FIFA 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ମୋଟ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଫଳାଫଳ ଗ୍ରୁପ୍-କେ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍-ଏଲ୍ ର ସ୍ଥିତିକୁ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଦେଇଛି।
Published : June 18, 2026 at 12:42 PM IST
FIFA World Cup 2026 Day 7: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ମୋଟ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଫଳାଫଳ ଗ୍ରୁପ୍-କେ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍-ଏଲ୍ ର ସ୍ଥିତିକୁ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଦେଇଛି। ଗ୍ରୁପ୍-କେ ର ଏକ ହାଇ-ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନକୁ କଲୋମ୍ବିଆ ୩-୧ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ, ସମାନ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ଡି.ଆର୍. କଙ୍ଗୋ ୧-୧ ଗୋଲ୍ରେ ଅଟକାଇ ଏକ ବଡ଼ ଓଲଟଫେର କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରୁପ୍-ଏଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରୋଏସିଆକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ୪-୨ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ, ପାନାମା ବିପକ୍ଷରେ ଘାନା ୧-୦ ଗୋଲ୍ର ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
ଇଂଲଣ୍ଡର ବନାମ କ୍ରୋଏସିଆ (୪-୨)
ଗ୍ରୁପ୍ 'ଏଲ୍'ର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୪-୨ ଗୋଲରେ କ୍ରୋଏସିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ଆଗରେ କ୍ରୋଏସିଆର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଖେଳାଳି ମାନେ ଅସହାୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରୀ କେନ୍ ଦୁଇଟି ଗୋଲ ଦେଇ ଦଳକୁ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ। ମିଡଫିଲ୍ଡର ଜୁଡ ବେଲିଂହାମ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ ଦେଇଥିବାବେଳେ, ମାର୍କସ୍ ରାଶଫୋର୍ଡ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ ଦେଇ ଇଂଲଣ୍ଡର ବିଜୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। କ୍ରୋଏସିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡର ସନ୍ତୁଳିତ ଖେଳ ଆଗରେ ଦଳ ହାର ମାନିଥିଲା।
Three points for the Three Lions 🏴#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
କଲମ୍ବିଆ ବନାମ ଉଜବେକିସ୍ତାନ (୩-୧)
ଗ୍ରୁପ୍ 'କେ'ରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କଲମ୍ବିଆ ୩-୧ ଗୋଲରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଅବୋସବେକ ଫୈଜୁଲ୍ଲାଏଭ୍ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦଳର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୋଲ ପରେ କଲମ୍ବିଆ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାପରେ ରହିଥିଲା। ତେବେ କଲମ୍ବିଆର ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଡାନିଏଲ ମୁନୋଜ ଏବଂ ଲୁଇସ୍ ଡିଆଜ୍ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।
A Colombia win closes out the first set of group matches. 🫡#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026
ଘାନା ବନାମ ପାନାମା (୧-୦)
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଖେଳା ଯାଇଥିବା ଘାନା ଏବଂ ପାନାମା ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ପୂରା ୯୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଲ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ପାନାମାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଘାନାକୁ ଗୋଲ ଦେବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଟକାଇଥିଲା। ତେବେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇମ୍ରେ କେଲେବ ୟିରେନକି ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଗୋଲ ଦେଇ ଘାନାକୁ ୧-୦ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଗୋଲ ପରେ ଘାନା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
A late winner for Ghana to secure all three points 🇬🇭#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026
ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ବନାମ ଡିଆର୍ କଙ୍ଗୋ (୧-୧)
ଦିନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଏବଂ ଡିଆର୍ କଙ୍ଗୋ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳା ଯାଇଥିଲା। ଏହି ମୁକାବିଲା ୧-୧ ଗୋଲରେ ଡ୍ର ରହିଛି। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଦଳ ମ୍ୟାଚରେ ଅଧିକ ସମୟ ବଲ୍ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଡିଆର୍ କଙ୍ଗୋର ଖେଳାଳିମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏକ ଗୋଲ ଦେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର କରି ନେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଟିମ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ସହ ଡ୍ର କରିବା ଡିଆର୍ କଙ୍ଗୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ମାନାଯାଉଛି।
It all ends square 🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026