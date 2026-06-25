ETV Bharat / sports

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ରଚିଲା ଇତିହାସ ଏଂବ ବ୍ରାଜିଲ ଦେଖାଇଲା ଦବଦବା, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ରହିଥିଲା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ୧୪ତମ ଦିନ?

FIFA 2026: ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ ନକ୍‌-ଆଉଟ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି।

FIFA World Cup 2026 Day 14 Match Results
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ୧୪ତମ ଦିନ ହାଇଲାଇଟସ୍ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 25, 2026 at 10:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup Day 14: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ୧୪ତମ ଦିନ ରୋମାଞ୍ଚଭରା ରହିଥିଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ ନକ୍‌-ଆଉଟ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ୧୪ତମ ଦିନରେ ୬ଟି ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନକ୍‌-ଆଉଟ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି ତ ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରାଜିଲ୍‌ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜଣାଉଛୁ କିପରି ରହିଥିଲା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ୧୪ତମ ଦିନ।

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ୧୪ତମ ଦିନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ: ୧-୦

ମଣ୍ଟେରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାହା କରିଥିଲା, ତାହା ଦେଶର ଫୁଟବଲ ଇତିହାସରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧-୦ ଗୋଲ୍‌ରେ ଜିତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ନକ୍‌-ଆଉଟ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ୬୩ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଥାପେଲୋ ମାସେକୋ କରିଥିବା ଗୋଲ୍‌ ପରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭିଏଆର୍‌ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏହି ଗୋଲ୍‌କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ପାଇଁ ନୂଆ ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପରାଜୟ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।

ବ୍ରାଜିଲ ବନାମ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ: ୩-୦

ମିଆମିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ବ୍ରାଜିଲ୍‌ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୩-୦ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି, ତାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଏହି ଦଳ କାହିଁକି ଟାଇଟଲ୍‌ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର। ଭିନିସିଅସ୍ ଜୁନିଅର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍‌ କରି ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ରକ୍ଷଣଭାଗକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ମାଥିୟୁସ କୁନ୍‌ହା ଦଳ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଗୋଲ୍‌ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ତାରକା ଖେଳାଳି ନେମାର ଜୁନିଅରଙ୍କ ପଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ଆହତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳି ନେମାର ଯେତେବେଳେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବା ଭଳି ଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ବ୍ରାଜିଲ୍‌ ଗ୍ରୁପ୍‌ ସି’ର ଶୀର୍ଷ ଦଳ ଭାବେ ନକ୍‌-ଆଉଟ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ବନାମ କାନାଡା: ୨-୧

ଗ୍ରୁପ୍ 'ବି'ର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ଓ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହୋଇଥିଲା। ୨-୧ ଗୋଲରେ କାନାଡାକୁ ହରାଇ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭରୁ ରୁବେନ ଭାର୍ଗାସ ଏବଂ ଜୋହାନ ମାନଜାମ୍ବି ଗୋଲ କରି ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡକୁ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। କାନାଡା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୋମିସ ଡେଭିଡ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ରକ୍ଷଣଭାଗ ଦଳକୁ ଜିତାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ।

ମୋରୋକ୍କୋ ବନାମ ହାଇତି: ୪-୨

ଦିନର ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ମୋରକ୍କୋ ୪-୨ ଗୋଲରେ ହାଇତିକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମ୍ୟାଚର ଆରମ୍ଭରେ ହାଇତି ଦୁଇଥର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରି ଚକିତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋରକ୍କୋ ଖେଳାଳିମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇନଥିଲେ। ଅଶ୍ରଫ ହକିମି ଏବଂ ଇସମାଇଲ ସାଇବାରି ଗୋଲ କରି ଦଳକୁ ମ୍ୟାଚକୁ ଫେରାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସୋଉଫିଆନ ରାହିମି ଏବଂ ଗେସିମେ ୟାସିନଙ୍କ ଗୋଲ ମୋରକ୍କୋକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।

ବୋସ୍ନିଆ ଓ ହର୍ଜେଗୋଭିନା ବନାମ କତାର: ୩-୧

ସିଏଟଲରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବୋସ୍ନିଆ ଓ ହର୍ଜେଗୋଭିନା ୩-୧ ଗୋଲରେ କତାରକୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ବିଶ୍ୱକପ ଆଶାକୁ ଜୀବିତ ରଖିଛି। ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ତାରକା କେରିମ ଆଲାଜବେଗୋଭିକ୍ ୨୯ତମ ମିନିଟରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏକ ଅତ୍ମଘାତୀ ଗୋଲ ବୋସ୍ନିଆକୁ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଥିଲା। କତାର ଅଧିନାୟକ ହସନ ଅଲ୍-ହାୟଦୋସ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ଦେଖାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏର୍ମିନ ମାହମିକ୍‌ଙ୍କ ଗୋଲ ବୋସ୍ନିଆର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା।

ମେକ୍ସିକୋ ବନାମ ଚେକିଆ: ୩-୦

ଗ୍ରୁପ୍ 'ଏ'ରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖି ମେକ୍ସିକୋ ଚେକିଆକୁ ୩-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲଶୂନ୍ୟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ମେକ୍ସିକୋ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ଦେଖାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚର ୫୫ତମ ମିନିଟରେ ମାଟିଓ ଚାଭେଜଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ ମେକ୍ସିକୋ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଜୁଲିଆନ କୁଇନୋନେସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇମରେ ଆଲଭାରୋ ଫିଡାଲ୍‌ଗୋ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ ଦେଇ ଚେକିଆର ଆଶାକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ ଚେକିଆ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌: ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ପ୍ରବେଶ କଲା କଲୋମ୍ବିଆ, ପାନାମାକୁ ହରାଇଲା କ୍ରୋଏସିଆ

ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଚମକିଲେ ରୋନାଲଡୋ: ଭାଙ୍ଗିଲେ ଫିଫାର ୯୬ ବର୍ଷର ବଡ଼ ରେକର୍ଡ

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
FIFA WORLD CUP 2026 DAY 14
FIFA WORLD CUP DAY 14 MATCH RESULTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.