ଜର୍ମାନୀ ଓ ନେଦରଲାଣ୍ଡସର ବଡ଼ ବିଜୟ; ଜାପାନଠାରୁ ହାରି ଟ୍ୟୁନିସିଆ ବିଦା, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଥିଲା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଦଶମ ଦିନ?
FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଦଶମ ଦିନଟି ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ହୋଇ ରହିବ।
Published : June 21, 2026 at 2:24 PM IST
FIFA World Cup 2026 Day 10: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଦଶମ ଦିନଟି ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ହୋଇ ରହିବ। ଦଶମ ଦିନର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚରେ କେଉଁଠି ଗୋଲ୍ର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳର ରକ୍ଷଣଭାଗର କଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉନ୍ମାଦନା ମିଶି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ରୋମାଞ୍ଚକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି।
ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବନାମ ସ୍ୱିଡେନ୍: ୫-୧
ଗ୍ରୁପ୍ 'ଏଫ୍'ର ମୁକାବିଲାରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଆଜି ସ୍ୱିଡେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ୫-୧ ଗୋଲ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟ ସହ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଟେବୁଲ୍ର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରୁ ହିଁ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଖେଳାଳିମାନେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରଣନୀତି ଆପଣାଇଥିଲେ। ଦଳ ପାଇଁ ବ୍ରାଏନ୍ ବ୍ରୋବି ଏବଂ କୋଡି ଗାକପୋ ଜବରଦସ୍ତ ଖେଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର୍ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କ୍ରିସେନ୍ସିଓ ସମରଭିଲ୍ଙ୍କ ଗୋଲ୍ ସ୍ୱିଡେନ୍ର ସମସ୍ତ ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇଥିଲା।
Three points secured for Oranje 🦁#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
ଜାପାନ ବନାମ ତୁନିସିଆ: ୪-୦
ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ 'ଏଫ୍' ମ୍ୟାଚରେ ତୁନିସିଆକୁ ୪-୦ ଗୋଲ୍ରେ ଜାପାନ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆୟାସେ ଉଏଦାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ଏବଂ ଦଳୀୟ ସମନ୍ୱୟ ଜାପାନକୁ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ତୁନିସିଆ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିରାଶାଜନକ ରହିଥିଲା।
Joy for Japan! 🇯🇵#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026
ଜର୍ମାନୀର ବନାମ ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟ: ୨-୧
ଗ୍ରୁପ୍ 'ଇ'ରେ ଆଜି ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁପରି ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ତାହା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାବେ ମାନାଯାଇପାରେ। ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟ ୧-୦ ଗୋଲ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହି ଜର୍ମାନୀକୁ ଚାପରେ ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀ କୋଚ୍ ଜୁଲିଆନ୍ ନାଗେଲସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍ର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ସବ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭାବେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଡେନିଜ୍ ଉଣ୍ଡଭ୍ ଆଜି ଜର୍ମାନୀର ସଙ୍କଟମୋଚକ ସାଜିଥିଲେ। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଦଳକୁ ୨-୧ରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଜର୍ମାନୀ କେବଳ ୩ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କଲାନାହିଁ ବରଂ 'ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨' ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା କରିଛି।
Germany are locked in for the Round of 32 🔒#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
ଇକ୍ୱେଡର ବନାମ କ୍ୟୁରାସାଓ: ୦-୦
ଦିନର ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚରେ ଇକ୍ୱେଡର ଏବଂ କ୍ୟୁରାସାଓ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଦଳର ରକ୍ଷଣଭାଗ ଏତେ ମଜଭୁତ ଥିଲା ଯେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗୋଲ୍ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ। ମ୍ୟାଚଟି ୦-୦ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ଷଣଭାଗର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏହି ଡ୍ର ପରେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
It ends level at Kansas City Stadium 🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026
ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ଦଳ କିଭଳି କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି, ତାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ନଜର ରହିବ।
Matchday 10 ✔️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026