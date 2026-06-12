FIFA World Cup 2026: ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାଇ-ଡ୍ରାମା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୨-୦ରେ ହରାଇଲା ମେକ୍ସିକୋ
Mexico vs South Africa: ମେକ୍ସିକୋ ଏକ ଦମଦାର ବିଜୟ ସହିତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି।
Published : June 12, 2026 at 9:22 AM IST
FIFA World Cup 2026 Opener: ମେକ୍ସିକୋ ଏକ ଦମଦାର ବିଜୟ ସହିତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି। ଘରୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମେକ୍ସିକୋ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୨-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏଜଟେକା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମେକ୍ସିକୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ମେକ୍ସିକୋ ବଲ୍ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଡିଫେନ୍ସ ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ଜୁଲିଆନ୍ କ୍ୱିନୋନେସ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଏବଂ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଜୁଲିଆନ୍ କ୍ୱିନୋନେସ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ କରି ଇତିହାସରେ ନିଜ ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୋଲ୍ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। କ୍ୱିନୋନେସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଦ୍ରୁତ ଗତି ଓ ଦମଦାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଡିଫେଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏହାକୁ ଅଟକାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।
Co-hosts off to a winning start! 🇲🇽#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026
ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୋର ୧-୦
ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେକ୍ସିକୋ ୧-୦ ରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ର ଆରମ୍ଭରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଥିଲା। ଦଳର ଖେଳାଳି ୟାୟା ସିଥୋଲ୍ ଗୋଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଉଥିବା ମେକ୍ସିକୋର ବ୍ରାୟନ୍ ଗୁଟିରେଜ୍ଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ଚକ୍କରରେ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ରେଫରି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସିଥୋଲ୍ଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ରେ ୧୦ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।
Your @MichelobUltra Superior Player of the Match is Julián Quiñones. 👑— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/Cc7ZsOdUJK
ରେଡ୍ କାର୍ଡ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଫାଇଦାଜଣେ ଖେଳାଳି କମିଯିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମେକ୍ସିକୋ ନିଜର ଚାପକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହାର ଫାଇଦା ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମିଳିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଜ୍ଞ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ରାଉଲ୍ ଜିମେନେଜ୍ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଦଳର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ୨-୦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜିମେନେଜ୍ଙ୍କ ଏହି ଗୋଲ୍ ମେକ୍ସିକୋର ବିଜୟ ପ୍ରାୟତଃ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସମସ୍ୟା ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଦଳର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଥେମ୍ବା ଜୱାନେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
Quiñones scores. #FIFAFanFestival Mexico erupts 🇲🇽#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Xt4ePzxUHO— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026
ପୂରା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୩ଟି ରେଡ୍ କାର୍ଡ
ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମାତ୍ର ୯ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିଥିଲା। ଏତେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଫେରିବା ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମେକ୍ସିକୋକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଝଟ୍କା ଲାଗିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଡିଫେଣ୍ଡର ସିଜର ମଣ୍ଟେସ୍ଙ୍କୁ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଟ୍ୟାକଲ୍ ପାଇଁ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ଯେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥିଲା ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୨-୦ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଜୁଲିଆନ୍ କ୍ୱିନୋନେସ୍ ଏବଂ ରାଉଲ୍ ଜିମେନେଜ୍ ଏହି ବିଜୟର ହିରୋ ସାଜିଥିଲେ।