ETV Bharat / sports

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମେସି, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ହରାଇ ନକ୍-ଆଉଟ୍‌ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା

FIFA World Cup 2026: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବଜାୟ ରଖି ନକ୍-ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିନେଇଛି।

Argentina vs Austria 2026
ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ହରାଇ ନକ୍-ଆଉଟ୍‌ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 23, 2026 at 10:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Argentina vs Austria 2026: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବଜାୟ ରଖି ନକ୍-ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିନେଇଛି। ସୋମବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ଅତି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ୨-୦ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଜୟର ଷ୍ଟାର୍ ପୁଣିଥରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ତଥା ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ଲିଓନେଲ ମେସି ରହିଥିଲେ, ଯିଏକି ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଏକାକୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଡିଫେନ୍ସ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମେସିଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଆଗରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ୩୮ତମ ମିନିଟରେ ମେସି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗକୁ ଭେଦ କରି ଏକ ଚମତ୍କାର ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ।

ମେସିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଗୋଲ୍ ଥିଲା। ଏହି ଗୋଲ୍ ସହିତ ସେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୧୬ଟି ଗୋଲ୍ ସହ ଏହି ରେକର୍ଡ ମିରୋସ୍ଲାଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍‌ଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ଏହାପରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବରାବର କରିବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମେସି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ (୯୦+୫ତମ ମିନିଟ୍)ରେ କାଉଣ୍ଟର-ଆଟାକ୍ କରି ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମେସିଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ କେବଳ ଗୋଲ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଆଁ ବର୍ଷୁଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ସହିତ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ପ୍ରଥମ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ହିଁ ୫ଟି ଗୋଲ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଲଜେରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ମେସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦମଦାର୍ ଫର୍ମରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଫୁଟବଲ୍ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ମତ ଯେ ସେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ଆଉ ଥରେ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା କରିବା ରାସ୍ତାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ଅଟକାଇବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି।

ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଉପରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ୨-୦ର ଦମଦାର୍ ବିଜୟ ବଳରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ନକ୍-ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିନେଇଛି। ମେସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ବିଜୟ ହାସଲ କରି ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଫି ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ନକ୍-ଆଉଟ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଟ୍ରଫିର ଆଉ ଏକ ପାଦ ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

FIFA 2026: ଶେଷ ହେଲା ୯୨ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା! ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ବିଶ୍ୱକପରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ମିଶର

ଇତିହାସ ରଚିଲେ ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ୟାମାଲ, ମିଶରର ଦମଦାର ବିଜୟ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଥିଲା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର୧୧ତମ ଦିନ

ଜର୍ମାନୀ ଓ ନେଦରଲାଣ୍ଡସର ବଡ଼ ବିଜୟ; ଜାପାନଠାରୁ ହାରି ଟ୍ୟୁନିସିଆ ବିଦା, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଥିଲା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଦଶମ ଦିନ?

TAGGED:

ARGENTINA VS AUSTRIA 2026
FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
MESSI BREAKS WORLD CUP RECORD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.