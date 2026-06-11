ETV Bharat / sports

'...ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ', ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନର ଖୋଲା ଧମକ

FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଦଳ ଏକ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

Iran Threatens to Stop FIFA World Cup Matches Midway
ଇରାନ ଦେଲା ଖୋଲା ଚେତାବନୀ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 3:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଦଳ ଏକ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଇରାନର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅହମ୍ମଦ ଦୁନ୍ୟାମାଲିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇରାନର ଜାତୀୟ ଦଳ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନବାଜି କରାଯାଏ କିମ୍ବା ବିନା ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଇରାନ ଦଳ ମ୍ୟାଚକୁ ଅଧାରୁ ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିଦେବ।

ଇରାନ ଦେଲା ଖୋଲା ଚେତାବନୀ

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଇରାନ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରାଜନୈତିକ ତିକ୍ତତା ଫୁଟବଲ ମଇଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଆସିଛି। ଇରାନର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିବାଦକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ମ୍ୟାନେଜର ମ୍ୟାଚ୍ ରୋକିଦେବେ। ତେବେ ମିଶର (ଇଜିପ୍ଟ) ବିରୋଧରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ଦଳର ବିରୋଧ କେବଳ ଦେଶ ବାହାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଭାଙ୍କୁଭରଠାରେ ହୋଇଥିବା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସଙ୍କେତ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଯେ ଇରାନର ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ମାହୋଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବ।

ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଇରାନ୍

ଇରାନ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଇରାନର ଫୁଟବଲ ମହାସଂଘ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଠିକ୍ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନକୁ ବାତିଲ୍ କରିଦିଆଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି।

ଆମେରିକା ଲଗାଇଲା କଡ଼ା ନିୟମ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦଳ ତିଜୁଆନା (ମେକ୍ସିକୋ) ରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ତିକ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକାର ହୋମଲାଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଇରାନ ଦଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଗ୍ରୁପ୍‌-ଜିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଇରାନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୫ ଜୁନରେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସଠାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହିତ ହେବ। ଏହାପରେ ଦଳ ୨୧ ଜୁନରେ ବେଲଜିୟମ (ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ) ଏବଂ ୨୬ ଜୁନରେ ମିଶର (ସିଏଟଲ୍) ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ।

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ୧୧ ଜୁନ୍‌ରୁ ୧୯ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶେଷ ଅଟେ। ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ଏଥର ଦଳ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେତେକ କାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଐତିହାସିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

FIFA 2026: ଆଜିଠାରୁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ମହାଶୁଭାରମ୍ଭ, ୩ଟି ଦେଶରେ ହେବ ଓପନିଂ ସେରିମନି

ମାଗଣାରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ଦେଖିପାରିବେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ବିଜେତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ?

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
ଇରାନ
AHMAD DONYAMALI WORLD CUP PROTEST
IRAN FIFA WORLD CUP 2026 THREAT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.