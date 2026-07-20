ETV Bharat / sports

FIFA Award Winners: କାହାକୁ ମିଳିଲା ଗୋଲ୍ଡେନ ବୁଟ୍ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡେନ ବଲ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

ଫ୍ରାନ୍ସର କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପ୍ପେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ 'ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍' ଜିତିବାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଫୁଟବଲର୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ସ୍ପେନ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋଡ୍ରି 'ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଲ୍' ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି।

FIFA World Cup 2026 Award Winners full list
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ବିଜେତା ତାଲିକା (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 7:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026 Award Winners: ମାସେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଶେଷ ହୋଇଛି। ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ସ୍ପେନ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳକୁ ୧-୦ ରେ ହରାଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତି ନେଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ସ୍ପେନ ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିବା ଦଳ ବନିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମେସିଙ୍କ ଦଳର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି।

ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ହୋଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସମାରୋହରେ କେଉଁ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି? ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି? ଏହାଛଡ଼ା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି? ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ...

ଫ୍ରାନ୍ସର କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପ୍ପେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ 'ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍' ଜିତିବାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଫୁଟବଲର୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ସ୍ପେନ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋଡ୍ରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ 'ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଲ୍' ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି। ସ୍ପେନ୍ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏବଂ ଲିଓନେଲ ମେସି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।

ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋଲକିପରଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା 'ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ଲଭ୍ସ' ଆୱାର୍ଡ ସ୍ପେନର ୟୁନାଇ ସିମୋନ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ୮ଟି ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ପେନର ପାଉ କୁବାରାସି ନିଜ ଦଳର ସାଥୀ ଲାମିନ୍ ୟମାଲ୍‌ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବେଷ୍ଟ ୟଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟାର ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କୁବାରାସି ସ୍ପେନ୍ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର ବ୍ୟାକ୍ ଭୂମିକାରେ ଖେଳନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଦଳ 'ଫେୟାର୍ ପ୍ଲେ ଆୱାର୍ଡ' ଜିତିଛି।

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ଆୱାର୍ଡ ବିଜେତା:

  • ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଲ୍ (ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି): ରୋଡ୍ରି (ସ୍ପେନ୍)
  • ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ (ଟପ୍ ସ୍କୋରର): କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପ୍ପେ (ଫ୍ରାନ୍ସ) – ୧୦ଟି ଗୋଲ୍
  • ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ଲଭ୍ (ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋଲକିପର): ୟୁନାଇ ସିମୋନ୍ (ସ୍ପେନ୍)
  • ବେଷ୍ଟ ୟଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟାର (ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁବ ଖେଳାଳି): ପାଉ କୁବାରାସି (ସ୍ପେନ୍)
  • ଫେୟାର୍ ପ୍ଲେ ଟ୍ରଫି: ନେଦରଲାଣ୍ଡସ୍

ଫାଇନାଲରେ ଗୋଲ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ମେସି

ଫାଇନାଲରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ସ୍ପେନ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଲିଓନେଲ ମେସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗୋଲ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ମେସିଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ‘ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଲ୍’ ମିଳିବାର ଆଶା ଥିଲା, ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଏହି ପୁରସ୍କାର ଜିତିସାରିଛନ୍ତି। ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ସିଟିର ମିଡଫିଲ୍ଡର ରୋଡ୍ରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଗୋଲ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଡଫିଲ୍ଡରେ ପାସିଂ ଏବଂ ବଲ୍ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍ପେନର ବିଜୟର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର ସାଜିଥିଲେ। ସେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍, ବାଲୋନ ଡି’ଓର ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାରେ ୧୧ତମ ପୁରୁଷ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏମ୍ବାପେ ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ମୋଟ ଦଶଟି ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାରିଟି ଗୋଲ୍ ପାଇଁ ଆସିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମେସି ଆଠଟି ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାରିଟି ଗୋଲ୍ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସ ଦଳ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମେସି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ କେବେହେଲେ ‘ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍’ ଜିତିନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲେ।

ସେମିଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମ୍ବାପେ ଏବଂ ମେସି ଉଭୟଙ୍କର ଆଠ-ଆଠଟି ଗୋଲ୍ ଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକାରୀ ମ୍ୟାଚରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ୪-୬ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏମ୍ବାପେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜର୍ମାନୀର ଗର୍ଡ ମ୍ୟୁଲର (୧୯୭୦) ଙ୍କ ପରେ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦଶଟି ଗୋଲ୍ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱକପ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋଟ ୨୨ଟି ଗୋଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ମେସିଙ୍କର ୨୧ଟି ଗୋଲ୍ ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ହରାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଜେତା ହେଲା ସ୍ପେନ୍

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ: ବିଜେତା ଦଳକୁ ମେଡାଲ ସହ ମିଳିବ 'ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ରିଙ୍ଗ୍'

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
FIFA INDIVIDUAL AWARD WINNERS
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
FIFA WORLD CUP 2026 AWARD WINNERS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.