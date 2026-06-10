ମାଗଣାରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ଆୟୋଜନ ଆମେରିକା, କାନାଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋ ମିଳିତ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଦେଶର ସମୟ ଏବଂ ଭାରତର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି।
Published : June 10, 2026 at 3:31 PM IST|
Updated : June 10, 2026 at 3:39 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୪୮ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୦୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହାର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁଲାଇ ୧୯ ରେ ଖେଳାଯିବ। ଆମେରିକା, କାନାଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋର ମିଳିତ ଆତିଥ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ କୁ ନେଇ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ କ୍ରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଠାରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଜୁନ୍ ୧୧ (ଭାରତରେ ଜୁନ୍ ୧୨) ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ମୋଟ ୧୦୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଯାହା ୧୬ଟି ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ ଫିଫା ବିଶ୍ୱ କପ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ ୪୮ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ୧୨ଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ୪ଟି ଲେଖାଁଏ ଦଳ ରହିବେ।
🏆✨#FIFAWorldCup pic.twitter.com/xNMKrd0h1R— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 9, 2026
ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ର ଶୀର୍ଷ-୨ ଦଳ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ୮ଟି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଦଳ ନକ୍ଆଉଟ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହାପରେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨, ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬, କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍, ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳାଯିବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ ଆମେରିକା, କାନାଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋ ଭଳି ୩ଟି ବଡ଼ ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱ କପ୍ ର ଆୟୋଜନ ଏକ ସଙ୍ଗେ ୩ଟି ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ସମୟାନୁସାରେ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍?
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ଆୟୋଜନ ଆମେରିକା, କାନାଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋ ମିଳିତ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଦେଶର ସମୟ ଏବଂ ଭାରତର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମୁକାବିଲା ଭାରତୀୟ ସମୟାନୁସାରେ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୧୨:୩୦ ରେ ଖେଳାଯିବ।
Broadcast Schedule ⚡️ FIFA World Cup 2026— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) June 10, 2026
Games LIVE on DD Sports 📺 (DD Free Dish)#FIFAWorldCup⚽️ pic.twitter.com/muYkTeM2r4
ଅଧିକାଂଶ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟାନୁସାରେ ଏହି ସ୍ଲଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି:
- ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୧୨:୩୦ ଟାରେ
- ଭୋର୍ ୩:୩୦ ଟାରେ
- ସକାଳ ୬:୩୦ ଟାରେ
- ସକାଳ ୭:୩୦ ଟାରେ କିଛି ମୁକାବିଲା
ଭାରତରେ କେଉଁଠାରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍?
ଫିଫା ବିଶ୍ୱ କପ୍ ୨୦୨୬ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର (ଟେଲିକାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ) ଭାରତରେ 'ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ'କିଣିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ନୂଆକରି ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ହେବ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆନନ୍ଦ 'Unite8 Sports 1' ଏବଂ 'Unite8 Sports 1 HD' ରେ ନେଇପାରିବେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଇଂରାଜୀ କମେଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ 'Unite8 Sports 2' ଏବଂ 'Unite8 Sports 2 HD' ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାସହିତ ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ (ମୋବାଇଲ୍/ଡିଜିଟାଲ୍ରେ) Zee5 ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କରାଯିବ।
#FIFAWorldCup ✨⚽️— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) June 10, 2026
DD Sports will also telecast Quarterfinals, Semifinals, and Final of the FIFA World Cup 2026 ⚽️ https://t.co/Mpqb2Gj4Q8 pic.twitter.com/sElqaPbkvU
ମାଗଣାରେ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ ମ୍ୟାଚ୍?
ଫିଫା ବିଶ୍ୱ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମିତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଯାହାର ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱ କପ୍ର ୮ଟି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରସାରଣ ‘ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍’ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କରାଯିବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍, ଚାରିଟି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ଦୁଇଟି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଓ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ ମାଗଣାରେ ‘ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍’ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖିପାରିବ।