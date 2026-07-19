ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁକ ହେଲେ ମେସି; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଲେ ଏହି ହୃଦୟଛୁଆଁ ବାର୍ତ୍ତା!
Lionel Messi: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଅଧିନାୟକ ଲିଓନେଲ ମେସି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁକ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
Published : July 19, 2026 at 5:12 PM IST
FIFA World Cup Final: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ବାକି ଅଛି। ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଅଧିନାୟକ ଲିଓନେଲ ମେସି ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁକ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ, ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ମେସି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା କେବଳ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦଳ ସହିତ ବିତାଇଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ।
ମେସି ନିଜ ସନ୍ଦେଶ ସହିତ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳର ଖେଳାଳି, କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ଏକତା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।
ମେସି ନିଜ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ସବୁ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କେବଳ ଟ୍ରଫି ନଥିଲା, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ବିତାଇବା, ଏକାଠି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା, କଠିନ ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପର ଆନନ୍ଦ ନେବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା।"
କୋଚିଂ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା
ମେସି ନିଜ ସନ୍ଦେଶରେ କେବଳ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ କୋଚ୍ ଲିଓନେଲ ସ୍କାଲୋନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଦଳର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଥୀ ଖେଳାଳି, କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ତ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ପରିବାର ଭାବେ ଗଢ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଲେଖିସାରିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାକୁ କେହି ଲିଭାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାମୋସ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା!"
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି
ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ସଫଳତା ପଛରେ କେବଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ମଜବୁତ ଏକତା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅଧିନାୟକ ମେସି ଅନେକ ସମୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ର ପରିବେଶ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଦଳକୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଥାଏ। ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ତାଙ୍କର ଏହି ସନ୍ଦେଶ ସେହି ଭାବନାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ।
Leading the way for the finalists 🪄#FIFAWorldCup pic.twitter.com/KugOf3Om4v— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବେ ମେସି
ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲା ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ତୃତୀୟ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ୨୦୧୪ ରେ ଜର୍ମାନୀ ବିପକ୍ଷରେ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ୨୦୨୨ ରେ ସେ ନିଜ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଦେଶକୁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତାଇଥିଲେ। ଏବେ ମେସି କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ନିଜର ଐତିହାସିକ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ।
One more game 🇪🇸🇦🇷#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା-ସ୍ପେନ୍
ଫାଇନାଲ୍ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସମ୍ମୁଖରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ସ୍ପେନିସ୍ ଦଳ ରହିବ। ସ୍ପେନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଦଳର ଏକତା, ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ମେସିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଇତିହାସ ରଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ।