ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଓ ସ୍ପେନ୍: ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ମାଗଣାରେ ଦେଖିବେ Live
FIFA 2026 Final: ଭାରତୀୟ ସମୟାନୁସାରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ମେଗା ଫାଇନାଲ୍ ଜୁଲାଇ ୨୦ ତାରିଖ ସୋମବାର ରାତି ୧୨:୩୦ ମିନିଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
Published : July 17, 2026 at 12:36 PM IST
FIFA World Cup Final: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ମେଗା ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜୁଲାଇ ୧୯ ତାରିଖରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ମହାଶକ୍ତି ସ୍ପେନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ସ୍ପେନ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ୨-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିବା ବେଳେ, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୨-୧ ଗୋଲରେ ମାତ୍ ଦେଇ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତରେ ଏହି ମେଗା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସବ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମହାଲଢ଼େଇକୁ ଆପଣ କିପରି ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ।
କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍?
ଭାରତୀୟ ସମୟାନୁସାରେ ଏହି ମହାମୁକାବିଲା ଜୁଲାଇ ୨୦ ସୋମବାର ରାତି ୧୨:୩୦ ମିନିଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେରିକାର ମେଟ୍ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ (Local Time) ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁଲାଇ ୧୯ ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
Start spreading the news...— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 16, 2026
The #FIFAWorldCup Final is coming to New York New Jersey 🗽 pic.twitter.com/omaAeuvLQI
ଭାରତରେ କିପରି ଦେଖିବେ Live?
ଆପଣ ଯଦି ଭାରତରେ ଏହି ମହାମୁକାବିଲାର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଟିଭି ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର ZEE ପାଖରେ ରହିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ୟୁନାଇଟ୍୮ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ (Unite8 Sports) ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ZEE5 ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ।
🇪🇸 v 🇦🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/U93pg7lcd4— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 16, 2026
ମାଗଣାରେ ଏପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍
ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ବିନା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ଅଛି। ଭାରତରେ ଫାଇନାଲ୍ର ପ୍ରସାରଣ DD Sports ରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଯାହାକୁ DD ଫ୍ରି ଡିଶ୍ ଏବଂ ଅନେକ DTH ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମାଗଣାରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଟିଭି ସେବା ଏବଂ ଜିଓ ଟିଭି (Jio TV) ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ DD ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକମାନେ କୌଣସି ଅଲଗା ସବ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବିନା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ।
The adidas Golden Boot heading into the final round of fixtures 🌟#FIFAWorldCup pic.twitter.com/HeIJwK9nR4— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026
ମେସି ଏବଂ ୟାମାଲ୍ଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନଜର
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ ଉଭୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେପ୍ ଭର୍ଡେ, ଇଜିପ୍ଟ (ମିଶର), ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ପେନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ବେଲଜିୟମ୍ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଆକ୍ରମଣ ଓ ମଜଭୁତ ରକ୍ଷଣଭାଗର ପରିଚୟ ଦେଇଛି।
#FIFAWorldCup Final state of mind 🏙️ pic.twitter.com/anJluCTyYw— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 16, 2026
ଗୋଲ୍ ସ୍କୋରିଂ ମାମଲାରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ରେସ୍ ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ପେନ୍ ପାଇଁ ଲାମିନ୍ ୟାମାଲ୍ ସର୍ବାଧିକ ୬ଟି ଗୋଲ୍ କରି ଦଳକୁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।