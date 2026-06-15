ETV Bharat / sports

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟ; ଆମେରିକାରେ ଚୋରି ହେଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ସାମଗ୍ରୀ, ୨ ଗିରଫ୍

FIFA 2026: ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଜୋତା, ଅଭ୍ୟାସ ସାମଗ୍ରୀ (ଫୁଟବଲ, ନେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି) ଏବଂ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍‌ଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।

FIFA World Cup 2026 England Teams Training Gear Stolen in USA
ଆମେରିକାରେ ଚୋରି ହେଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ସାମଗ୍ରୀ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 15, 2026 at 3:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ୩ଟି ଦେଶ ମିଶି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେରିକା ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ ଏହି ସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାରେ ଅନେକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ, ଇରାନ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଟିକେଟକୁ ନେଇ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ରେଫରି ଓ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଚରାଉଚରା କରିବା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସମପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ମାମଲା ଆମେରିକାର ଆୟୋଜନ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଫୁଟବଲ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ସାମଗ୍ରୀ ହିଁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି।

ଇଂଲଣ୍ଡ ଫୁଟବଲ ଦଳର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର (୧୮ ଜୁନ୍) କ୍ରୋଏସିଆ ସହ ଟେକ୍ସାସଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲା। ଶନିବାର ଦିନ ଦଳ ଏବଂ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍‌ର ସଦସ୍ୟମାନେ କାନସାସ୍ ସିଟିରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ଅନେକ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ କାନସାସ୍ ସିଟିରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ପହଞ୍ଚିପାରି ନଥିଲା।

ବିବିସିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫୁଟବଲ ଦଳର ସାମଗ୍ରୀ ଫ୍ଲୋରିଡାରୁ କାନସାସ୍ ସିଟିକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସ୍କାଇ ନ୍ୟୁଜ୍‌ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶକୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର (ରିକଭର) କରିସାରିଛି।

ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଜୋତା, ଅଭ୍ୟାସ ସାମଗ୍ରୀ (ଫୁଟବଲ, ନେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି) ଏବଂ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍‌ଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇ ସାରିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ସାମଗ୍ରୀ କାନସାସ୍ ସିଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଥିରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଗାୟବ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।

ଏହି ମାମଲା ଆମେରିକାର ଆୟୋଜନ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟୁଛି ଯେତେବେଳେ ୩ଟି ଦେଶ ମିଶି ଫୁଟବଲ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ସହିତ ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ କାନାଡା ଏହାର ସହ-ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଅଟନ୍ତି। ଏଥର ଦଳ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେତେକ କାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଐତିହାସିକ ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

FIFA 2026: ଟ୍ୟୁନିସିଆକୁ ୫-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କଲା ସ୍ୱିଡେନ, ନେଦରଲାଣ୍ଡସ-ଜାପାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର'

GER vs CUW: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଜର୍ମାନୀର ମହାବିଜୟ, କୁରାକାଓକୁ ୭-୧ ଗୋଲ୍‌ରେ କଲା ପରାସ୍ତ

ଆର୍ଚ୍ଚରୀ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଧୀରଜ ବୋମ୍ମାଦେବରାଙ୍କ କମାଲ, ଜିତିଲେ ଡବଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
ENGLAND FOOTBALL TEAM KIT THEFT USA
FIFA 2026
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
FIFA WORLD CUP 2026 SECURITY BREACH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.