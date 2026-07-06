ETV Bharat / sports

ବିଶ୍ୱକପରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ଆୟୋଜକ ଦଳ! ମେକ୍ସିକୋକୁ ହରାଇ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ

FIFA World Cup 2026: ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ରେ ମେକ୍ସିକୋକୁ ୩-୨ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି।

England vs Mexico Round of 16 Match result
ମେକ୍ସିକୋକୁ ହରାଇ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 6, 2026 at 10:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mexico vs England: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ରେ ମେକ୍ସିକୋକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍‌ରେ ୧୦ ଜଣ ଖେଳାଳି ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଆୟୋଜକ ଦଳ ଉପରେ ଭାରି ପଡିଥିଲା। ଜୁଡ୍ ବେଲିଂହାମ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାରୀ କେନ୍ ଏବଂ ଜାରେଲ୍ କ୍ୱାନସାଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ମେକ୍ସିକୋ ନିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ହିଁ ହାରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏଷ୍ଟାଡିଓ ଆଜ୍‌ଟେକା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ମେକ୍ସିକୋକୁ ଶେଷ ପରାଜୟ ବର୍ଷ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ମିଳିଥିଲା।

ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ମେକ୍ସିକୋ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ର ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ0 ଦଳ ସାମ୍ନାରେ ଏଷ୍ଟାଡିଓ ଆଜ୍‌ଟେକା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ର ହାଇ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ସହ ଲଢ଼ିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କ ଖେଳ ଉପରେ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ଜୁଡ୍ ବେଲିଂହାମ୍ ୩୬ତମ ଏବଂ ୩୮ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୨ଟି ଗୋଲ୍ କରି ଦଳକୁ ୨-୦ର ଏକ ମଜଭୁତ ଅଗ୍ରଣୀ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ମେକ୍ସିକୋ ୪୨ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଜୁଲିଆନ୍ କ୍ୱିନୋନେସ୍‌ଙ୍କ ଗୋଲ୍ ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ଜଗାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ ୨-୧ ସ୍କୋରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।

ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍‌ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ୫୪ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଡିଫେଣ୍ଡର ଜାରେଲ୍ କ୍ୱାନସାଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଦଳ ୧୦ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ୬୦ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରୀ କେନ୍ ପେନାଲ୍ଟିକୁ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରିଣତ କରି ସ୍କୋର ୩-୧ କରିଦେଇଥିଲେ। ମେକ୍ସିକୋ ମଧ୍ୟ ହାର୍ ମାନିନଥିଲା ଏବଂ ୬୯ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ରାଉଲ୍ ଜିମେନେଜ୍ ପେନାଲ୍ଟିରେ ଗୋଲ୍ କରି ବ୍ୟବଧାନକୁ ୩-୨ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶେଷ ମିନିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ମେକ୍ସିକୋ ବରାବର କରିବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୩-୨ର ବିଜୟ ସହ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଥିଲା।

ମେକ୍ସିକୋ କେବେ ଆଶା କରିନଥିବ ଯେ ଏଷ୍ଟାଡିଓ ଆଜ୍‌ଟେକା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଦଳକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୮୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଦଳକୁ ମାତ୍ର ୨ଟିରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଶେଷ ପରାଜୟ ବର୍ଷ ୨୦୧୩ରେ ଆସିଥିଲା। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସାମ୍ନା ନରୱେ ସହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ରାଜିଲକୁ ୨-୦ ଗୋଲରେ ମାତ୍ ଦେଇ ନରୱେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବ୍ରାଜିଲର ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ସଫର ଶେଷ; ୮୦ ଗୋଲ୍ ସହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍‌କୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଏହି ମହାନ ଖେଳାଳି

୪୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରୋନାଲଡୋ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହାସଲ କଲେ ଏହି ବଡ଼ ସଫଳତା

TAGGED:

FIFA 2026
FIFA WORLD CUP 2026
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
MEX VS ENG
MEXICO VS ENGLAND

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.