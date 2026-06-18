ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ନିରାଶାଜନକ ଆରମ୍ଭ: ୪୫ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳକୁ ହରାଇ ପାରିଲାନି ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଟିମ୍
FIFA 2026: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର କୁହାଯାଉଥିବା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଦଳକୁ ଡିଆର କଙ୍ଗୋ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି।
Published : June 18, 2026 at 9:32 AM IST
Portugal vs DR Congo: ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଗ୍ରୁପ୍-କେ ମ୍ୟାଚରେ ଏକ ବଡ଼ ଓଲଟଫେର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚଳିତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର କୁହାଯାଉଥିବା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଦଳକୁ ଡିଆର କଙ୍ଗୋ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର' ଆକାରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଏହି ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପଡ଼ିଆରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ତୀବ୍ର କଟାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ କରିଥିଲା ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ
ରବର୍ଟୋ ମାର୍ଟିନେଜଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଖେଳୁଥିବା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଦଳ ମ୍ୟାଚରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯୁବ ମିଡଫିଲ୍ଡର ଜୋଆଓ ନେଭେସ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମିନିଟରେ ହିଁ ଗୋଲ୍ କରି ଦଳକୁ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା କି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ। ତେବେ ହାଫ୍-ଟାଇମ୍ ଶେଷ ହେବା ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଡିଆର କଙ୍ଗୋର ୟୋନ ବିସା ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ କରି ସ୍କୋରକୁ ୧-୧ରେ ବରାବର କରିଦେଇଥିଲେ।
It all ends square 🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
ଅସହାୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ ରୋନାଲ୍ଡୋ
୪୧ ବର୍ଷୀୟ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମୁକାବିଲା ଏକ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ରହିଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବଲ୍ ପାଇଁ ତରସୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୨୫ ଥର ହିଁ ଫୁଟବଲ୍କୁ ଟଚ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ବଲ୍ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ମାମଲାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ସଠିକ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମୁକାବିଲାକୁ ମିଶାଇ ରୋନାଲ୍ଡୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗତ ୧୦ଟି ପାଳି ହେବ ଗୋଲ୍ଶୂନ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଗୋଲ୍ କରିବାର ରେକର୍ଡ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଇଛି।
ପଡ଼ିଆରେ ଲାଗିଲା ମେସି-ମେସି ନାରା
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କଙ୍ଗୋର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କୁ ଚିଢ଼ାଇବା ପାଇଁ "ମେସି-ମେସି" ନାରା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ହୁଟିଂ ସତ୍ତ୍ୱେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରୋନାଲ୍ଡୋ କୌଣସି ରାଗ ନଦେଖାଇ ଟନେଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲେ।
An historic day for Congo DR 🇨🇩#FIFAWorldCup pic.twitter.com/0ESmcXHRTC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲେ, ସେହିପରି ଠିକ୍ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଅଧିନାୟକ ଲିଓନେଲ ମେସି ଆଲଜେରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୩-୦ ବିଜୟରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଗୋଲ୍ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ୨୦୨୨ କତାର ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରି, ଯେଉଁଠାରେ ମେସି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କୁ ବେଞ୍ଚରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲା ଉଜବେକିସ୍ତାନ ସହ ହେବ।