କାନାଡାର ଚମତ୍କାର ବିଜୟ; ନକଆଉଟ୍ରେ ମେକ୍ସିକୋ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଥିଲା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ?
FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନେକ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ହାଇଲାଇଟ୍ସ...
Published : June 19, 2026 at 10:47 AM IST
FIFA World Cup 2026 Day 8: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଅନେକ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସାଉଥ୍ କୋରିଆକୁ ୧-୦ ଗୋଲରେ ହରାଇ ମେକ୍ସିକୋ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସହ-ଆୟୋଜକ କାନାଡ଼ା କତାରକୁ ୬-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜୋନାଥନ୍ ଡେଭିଡ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ସମପରି ଜୋହାନ ମାନଜାମ୍ବିଙ୍କ ଦୁଇଟି ଗୋଲ ବଳରେ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ବୋସନିଆ-ହର୍ଜେଗୋଭିନାକୁ ୪-୧ରେ ହରାଇ ନିଜ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ’ର ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ବିପକ୍ଷରେ ୧-୧ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର କରି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି।
ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ବନାମ ବୋସନିଆ-ହର୍ଜେଗୋଭିନା: ୪-୧
ଗ୍ରୁପ୍ ବି’ର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ୪-୧ ଗୋଲରେ ବୋସନିଆ-ହର୍ଜେଗୋଭିନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲଶୂନ୍ୟ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ୭୪ତମ ମିନିଟରେ ଜୋହାନ ମାନଜାମ୍ବି ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ। ୮୦ତମ ମିନିଟରେ ବୋସନିଆର ଡିଫେଣ୍ଡର ତାରିକ ମୁହରେମୋଭିଚ୍ ସିଧାସଳଖ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ପାଇ ମଇଦାନରୁ ବାହାର ହେବା ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା ଥିଲା। ୮୪ତମ ମିନିଟରେ ରୁବେନ୍ ଭାର୍ଗାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନଜାମ୍ବି ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଦଳର ତୃତୀୟ ଗୋଲ କରି ବୋସନିଆର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆଶାକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏର୍ମି ମାହମିକ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ସୁଝାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର କ୍ୟାପଟେନ୍ ଗ୍ରାନିଟ୍ ଜାକା ଆଉ ଏକ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।
Success for Switzerland! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026
ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ବନାମ ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍: ୧-୧
ଆଟଲାଣ୍ଟା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ ଏ’ ର ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ୧-୧ରେ ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର କରିଛି। ଷଷ୍ଠ ମିନିଟରେ ମିଖାଇଲ କାଡିଲାକ୍ ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ପାଇଁ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାକି ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଦ୍ରୁତତମ ଗୋଲ ଥିଲା। ତେବେ ୮୩ତମ ମିନିଟରେ ତେବୋହୋ ମୋକୋଏନା ପେନାଲ୍ଟି ଜରିଆରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ସ୍ଥିତି ସମାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫଳାଫଳ ପରେ ଉଭୟ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
Points shared in Group 🅰️🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026
କାନାଡ଼ା ବନାମ କତାର: ୬-୦
କାନାଡ଼ା ନିଜର ଘରୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କତାରକୁ ୬-୦ରେ ହରାଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ସେଲ୍ ଲାରିନ୍ ଏବଂ ଜୋନାଥନ୍ ଡେଭିଡ୍ଙ୍କ ଗୋଲ ବଳରେ କାନାଡ଼ା ବେଶ୍ ଆଗୁଆ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କତାର ଖେଳାଳି ଆସିମ୍ ମାଡିବୋ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ପାଇ ବାହାର ହେବା ପରେ କାନାଡ଼ା ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନାଥାନ୍ ସାଲିବା ଏବଂ ଜ୍ୟାକବ ସାଫେଲବର୍ଗଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଦଳ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲା। ଶେଷରେ ଜୋନାଥନ୍ ଡେଭିଡ୍ ନିଜର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରି ଭାବେ କାନାଡା ୬-୦ ଗୋଲରେ କତାରକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
Canada secure their first-ever #FIFAWorldCup victory! 🇨🇦— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026
ମେକ୍ସିକୋ ବନାମ ସାଉଥ୍ କୋରିଆ: ୧-୦
ମେକ୍ସିକୋ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ସାଉଥ୍ କୋରିଆକୁ ୧-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ନକଆଉଟ୍ (ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨)ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ୫୦ତମ ମିନିଟରେ ଲୁଇସ୍ ରୋମୋ ଏକମାତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଲକିପର ରାଉଲ ରାନଗେଲଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ସେଭ୍ ମେକ୍ସିକୋକୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହ ମେକ୍ସିକୋ ୬ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ’ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
Back-to-back wins for Mexico! 🇲🇽#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026