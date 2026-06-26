ଜର୍ମାନୀକୁ ହରାଇଲା ଇକ୍ୱାଡୋର, ଆମେରିକାକୁ ଝଟ୍କା; ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ରହିଥିଲା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ୧୫ତମ ଦିନ?
FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ୧୫ତମ ଦିନ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତାର ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିଲା।
Published : June 26, 2026 at 11:09 AM IST
FIFA World Cup Day 15: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ୧୫ତମ ଦିନ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତାର ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିଲା। ଦିନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓଲଟଫେର ସେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇକ୍ୱାଡୋର ଦଳ ଚାରିଥରର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଜର୍ମାନୀକୁ ୨-୧ ଗୋଲରେ ହରାଇ ନକ୍ଆଉଟ୍ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଥିଲା। ଏହା ସମେତ ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁରାକାଓକୁ ୨-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡସ୍ ଟ୍ୟୁନିସିଆକୁ ୩-୧ ରେ ହରାଇ ଗ୍ରୁପ୍-ଏଫ୍ ର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷପରେ ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଥିଲା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ୧୫ତମ ଦିନ।
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ୧୫ତମ ଦିନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ରିପୋର୍ଟ
ଇକ୍ୱାଡୋର ବନାମ ଜର୍ମାନୀ (ଗ୍ରୁପ୍ E): ୨–୧
ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍-ଇ ର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇକ୍ୱାଡୋର ଚାରିଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଜର୍ମାନୀକୁ ୨-୧ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମିନିଟରେ ଫ୍ଲୋରିଆନ୍ ୱିର୍ଜଙ୍କ ପାସ୍ରୁ ଲେରୋଏ ସାନେ ଗୋଲ୍ କରି ଜର୍ମାନୀକୁ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୯ମ ମିନିଟରେ ନିଲସନ୍ ଆଙ୍ଗୁଲୋ ଏକ ଦମଦାର ଦୂର ପାଲଟା ଶଟ୍ ଜରିଆରେ ମାନୁଏଲ୍ ନୋୟର୍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍କୋର ସମାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ୭୭ତମ ମିନିଟରେ କେଭିନ୍ ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗୋଞ୍ଜାଲୋ ପ୍ଲାଟା ବିଜୟସୂଚକ ଗୋଲ୍ କରି ଇକ୍ୱାଡୋରକୁ 'ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨'କୁ ପହାଞ୍ଚାଇଥିଲେ।
Matchday 15 ✔️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026
ତୁର୍କୀ ବାନାମ ଆମେରିକା (ଗ୍ରୁପ୍ D): ୩–୨
ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ଆୟୋଜକ ଆମେରିକାକୁ ତୁର୍କୀ ୩–୨ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆମେରିକାର ଅପରାଜେୟ ଯାତ୍ରାକୁ ତୁର୍କୀର ଟିମ୍ ଅଟାକାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ତୁର୍କୀ ଖେଳାଳି ମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତୁର୍କୀ ସେମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବନାମ ଟ୍ୟୁନିସିଆ (ଗ୍ରୁପ୍ F): ୩–୧
କାନସାସ୍ ସିଟିରେ ଟ୍ୟୁନିସିଆକୁ ୩–୧ ଗୋଲରେ ହରାଇ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ Fରେ ୭ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛି। ଖେଳର ଆରମ୍ଭରୁ ଡଚ୍ ଟିମ୍ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୩ୟ ମିନିଟରେ ଇଲିୟସ୍ ସ୍କିରୀଙ୍କ ଗୋଲ୍ ଏବଂ ୭ମ ମିନିଟରେ ବ୍ରାଏନ୍ ବ୍ରୋବିଙ୍କ ହେଡର୍ ଗୋଲ୍ ସାମିଲ ଥିଲା। ଟ୍ୟୁନିସିଆ ୫୪ତମ ମିନିଟରେ ହାଜେମ୍ ମାସ୍ତୁରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ପରିଶୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାର ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଜାନ୍ ପଲ୍ ଭାନ୍ ହେକେ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ନେଦରଲାଣ୍ଡର ବିଜୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।
The Round of 32 is taking shape 💪#FIFAWorldCup #Qualified @mcdonalds pic.twitter.com/cxjKYRqttW— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026
ଆଇଭରୀ କୋଷ୍ଟ ବନାମ କୁରାକାଓ (ଗ୍ରୁପ୍ E): ୨–୦
ଲିଙ୍କନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ କୁରାକାଓକୁ ୨–୦ ଗୋଲରେ ହରାଇ ଆଇଭରୀ କୋଷ୍ଟ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପର ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିକୋଲାସ୍ ପେପେ ୭ମ ମିନିଟରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ କରି ଦଳର ବିଜୟକୁ ମୋହର ମାରିଥିଲେ। କୁରାକାଓ ସମାନ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ।
ଜାପାନ ବନାମ ସ୍ୱିଡେନ୍ (ଗ୍ରୁପ୍ F): ୧–୧
ଜାପାନ ଏବଂ ସ୍ୱିଡେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଡାଲାସ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ୧–୧ ଗୋଲରେ ଡ୍ର' ରହିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ଏହି ଫଳାଫଳ ସହ 'ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨'କୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ୫୬ତମ ମିନିଟରେ ଦାଇଜେନ୍ ମାଏଦା ଜାପାନ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ର ୬୨ତମ ମିନିଟରେ ସ୍ୱିଡେନର ଆନ୍ଥୋନି ଏଲାଙ୍ଗାଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ ଦେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବରାବାର କରି ନେଇଥିଲେ।
ପାରାଗୁଏ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (ଗ୍ରୁପ୍ D): ୦–୦
ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ବେ ଏରିଆରେ ପାରାଗୁଏ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ୦–୦ ଗୋଲରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳି କୌଣସି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହାର ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ପଏଣ୍ଟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୀକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନକଆଉଟ୍କୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି।