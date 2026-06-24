ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍: ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ପ୍ରବେଶ କଲା କଲୋମ୍ବିଆ, ପାନାମାକୁ ହରାଇଲା କ୍ରୋଏସିଆ
FIFA 2026 Day 13: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ୧୩ତମ ଦିନଟି ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିଥିଲା।
Published : June 24, 2026 at 4:06 PM IST
FIFA World Cup Day 13: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ୧୩ତମ ଦିନଟି ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିଥିଲା। ଏହି ଦିନରେ ମୋଟ୍ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ଇଂଲଣ୍ଡ, କ୍ରୋଏସିଆ ଓ କଲମ୍ବିଆ ପରି ଦଳ ନିଜର ଦମ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୩ତମ ଦନିର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚର ମୁଖ୍ୟ ହାଇଲାଇଟସ୍।
ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଏବଂ ଉଜବେକିସ୍ତାନ: ୫-୦
ଦିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଏବଂ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନିରାଶଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଏଥର ବେଶ୍ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମୁଡ୍ରେ ଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୫-୦ ଗୋଲ୍ରେ ଜିତିନେଇଛି।
ଖେଳର ୬ଷ୍ଠ ମିନିଟ୍ରେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଦଳକୁ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୋଲ୍ ସହିତ ସେ ଲଗାତାର ଛଅଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଗୋଲ୍ କରିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ନୁନୋ ମେଣ୍ଡେସ୍ ୧୭ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବାବେଳେ, ୩୯ତମ ମିନିଟ୍ରେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଗୋଲକିପରଙ୍କ ଆତ୍ମଘାତୀ ଗୋଲ୍ ଏବଂ ୮୭ତମ ମିନିଟ୍ରେ ରାଫା ଲିଆଓଙ୍କ ଗୋଲ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ବିଜୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା।
Matchday 13 ✔️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026
ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ଘାନା: ୦-୦
ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଘାନା ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଲ୍ଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ହ୍ୟାରି କେନ୍ ଏବଂ ଜୁଡ୍ ବେଲିଂହାମ୍ ଗୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘାନାର ଦୃଢ଼ ରକ୍ଷଣଭାଗ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲା। ଘାନାର ଗୋଲକିପର ବେଞ୍ଜାମିନ୍ କିଛି ଚମତ୍କାର ସେଭ୍ କରି ଇଂଲଣ୍ଡର ଆଶାକୁ ପାଣିଚିଆ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଡ୍ର’ ଫଳାଫଳ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି।
କ୍ରୋଏସିଆ ବନାମ ପାନାମା: ୧-୦
ଗ୍ରୁପ୍ ଏଲ୍ ର ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ୍ରୋଏସିଆ ୧-୦ ଗୋଲ୍ରେ ପାନାମାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଖେଳର ୫୪ତମ ମିନିଟ୍ରେ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଆଣ୍ଟେ ବୁଡିମିରଙ୍କ ଗୋଲ୍ କ୍ରୋଏସିଆକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ ପାନାମା ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବାବେଳେ, କ୍ରୋଏସିଆ ନିଜକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଜୀବିତ ରଖିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି କ୍ରୋଏସିଆର ଅଧିନାୟକ ଲୁକା ମୋଡ୍ରିକ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଥିଲା। କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ୨୦୦ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା।
Where things stand for Groups K&L 📊#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026
କଲମ୍ବିଆ ବନାମ ଡିଆର୍ କଙ୍ଗୋ: ୧-୦
ଦିନର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କଲମ୍ବିଆ ୧-୦ ଗୋଲ୍ରେ ଡିଆର୍ କଙ୍ଗୋକୁ ପରାସ୍ତ କରି ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। କଙ୍ଗୋ ଗୋଲକିପର ଲିଓନେଲ୍ ଏମ୍ପାସି ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲମ୍ବିଆର ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୭୬ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଡାନିଏଲ୍ ମୁନୋଜ୍ଙ୍କ ଗୋଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଗତି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହ କଲମ୍ବିଆ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ୬ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି।