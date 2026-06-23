ETV Bharat / sports

FIFA 2026: ମେସି, ଏମ୍ବାପେ ଓ ହାଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ; ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ରହିଥିଲା ବିଶ୍ୱକପର ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ?

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ମେସି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏମ୍ବାପେ ଓ ହାଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଦମଦାର ଗୋଲ୍ ବଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ନରୱେ ମଧ୍ୟ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ରିପୋର୍ଟ।

FIFA World Cup Day 12
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ ରିପୋର୍ଟ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 23, 2026 at 11:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup Day 12: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିଥିଲା। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ସହାୟତାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ସହାୟତାରେ ଦଳ ଇରାକ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ୧୯୯୮ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳୁଥିବା ନରୱେ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏର୍ଲିଙ୍ଗ ହାଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ସହାୟତାରେ ଦଳ ସେନେଗାଲ୍ ଉପରେ ବିଜୟ ସୂଚକ ଗୋଲ୍ ଦେଇଛି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସହ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ନରୱେ ଦଳ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସମପରି ଦିନର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଲଜେରିଆ ଏବଂ ଜର୍ଡାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା।

ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ: ୨-୦

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ମେସି ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିବା ସହ ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୨-୦ରେ ବିଜୟୀ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ନକ୍‌ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅନେକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେବେ ମେସି ପେନାଲ୍ଟିରେ ଗୋଲ୍ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ହରାଇଥିଲେ। ମେସି ଏବଂ ଥିଆଗୋ ଆଲମାଡାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚମତ୍କାର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ମିଶି ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁଭ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଯାହାର ଅନ୍ତ ମେସି ଏକ ଦମଦାର ଗୋଲ୍ ସହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୋଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ୩୮ତମ ମିନିଟରେ ୧-୦ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମେସି ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇମ୍ (୯୦+୫ ମିନିଟ୍) ରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ସ୍କୋରକୁ ୨-୦ କରିଥିଲେ।

ଫ୍ରାନ୍ସ ବନାମ ଇରାକ: ୩-୦

ନିଜର ୧୦୦ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଇରାକ ବିପକ୍ଷରେ ୩-୦ରେ ବିଜୟୀ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ତୋଫାନ ଯୋଗୁଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଇରାକ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ହାଫ୍-ଟାଇମ୍ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ୧୪ତମ ମିନିଟରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ମିଳିଥିଲା। ମାଇକେଲ୍ ଓଲିସଙ୍କ ପାସ୍‌ରେ ଏମ୍ବାପେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଗଜ ଦୂରତାରୁ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶଟ୍ ମାରି ବଲ୍‌କୁ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍‌ଟି ଇରାକ ଦଳର ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲର ପରିଣାମ ଥିଲା। ଜୈଦ୍ ତହସିନ୍ ଏବଂ ଗୋଲକିପର ଅହମ୍ମଦ ବାସିଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବଲ୍ ଡେମ୍ବେଲେଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଡେମ୍ବେଲେ ବଲ୍‌ଟି ଏମ୍ବାପେଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏକି ଏହି ସହଜ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିନଥିଲେ। ଡେମ୍ବେଲେଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ‘ଟିମ୍-ଫାଷ୍ଟ’ (ଦଳ-ପ୍ରଥମ) ମନୋଭାବର ପୁରସ୍କାର ୧୨ ମିନିଟ୍ ପରେ ମିଳିଥିଲା। ମାଇକେଲ୍ ଓଲିସ୍ ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ପାସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଡେମ୍ବେଲେ ଗୋଲ୍ କରି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।

ନରୱେ ବନାମ ସେନେଗାଲ୍‌: ୩-୨

ଏର୍ଲିଙ୍ଗ ହାଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ସହାୟତାରେ ନରୱେ ସେନେଗାଲ୍‌କୁ ୩-୨ରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫୁଟବଲ୍‌ର ଶେଷ ୩୨ (ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨) ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ମାର୍କସ ପେଡରସନ୍ ୪୩ତମ ମିନିଟରେ ଗୋଲ୍ କରିଥିବାବେଳେ ହାଲାଣ୍ଡ ୪୮ତମ ଏବଂ ୫୮ତମ ମିନିଟରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଚାରୋଟି ଗୋଲ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଜୁଲିଆନ୍ ରାଇରସନ୍ ଆହତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପେଡରସନ୍ ୧୩ତମ ମିନିଟରେ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାର୍ଟିନ୍ ଓଡେଗାର୍ଡଙ୍କ ପାସ୍‌ରେ ହାଲାଣ୍ଡ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଶଟ୍ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେନେଗାଲ୍ ଗୋଲକିପର ଏଡୁଆର୍ଡ ମେଣ୍ଡି ବାମ ପଟକୁ ଡାଇଭ୍ ମାରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୋଲ୍‌କୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସେନେଗାଲ୍‌ର ଡିଫେନ୍ସକୁ ଭେଦ କରି ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବର୍ଗଙ୍କ ପାସ୍‌ରେ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ସେନେଗାଲ୍ ପାଇଁ ଇସମାଇଲ୍ ସାର୍ ୫୩ତମ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇମ୍ (୯୦+୩) ରେ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ।

ଜର୍ଡାନ ବନାମ ଆଲଜେରିଆ: ୧-୨

ଜର୍ଡାନ ଏବଂ ଆଲଜେରିଆ ମଧ୍ୟରେ ୧୨ତମ ଦିନର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଆଲଜେରିଆ ୨-୧ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ୩୬ତମ ମିନିଟରେ ନିଜାର ଏଲ୍ ରଶଦନଙ୍କ ଗୋଲ୍ ଜର୍ଡାନକୁ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ (ପୂର୍ବାଦ୍ଧ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର ଏହି ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରହିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍‌ର ୬୯ତମ ମିନିଟରେ ଆଲଜେରିଆ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନାଧିର ବେନବୋଉଲି ଏକ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍କୋର ୧-୧ ସମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ୮୨ତମ ମିନିଟରେ ଅମିନ ଗଉରି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମେସି, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ହରାଇ ନକ୍-ଆଉଟ୍‌ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା

ଇତିହାସ ରଚିଲେ ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ୟାମାଲ, ମିଶରର ଦମଦାର ବିଜୟ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଥିଲା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର୧୧ତମ ଦିନ

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026 DAY 12
FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
FIFA WORLD CUP 2026 DAY 12 RESULTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.