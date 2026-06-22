ଇତିହାସ ରଚିଲେ ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ୟାମାଲ, ମିଶରର ଦମଦାର ବିଜୟ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଥିଲା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର୧୧ତମ ଦିନ
FIFA 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ୧୧ତମ ଦିନଟି ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ରହିଥିଲା।
Published : June 22, 2026 at 11:06 AM IST
FIFA World Cup 2026 Day 11: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ୧୧ତମ ଦିନଟି ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ରହିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ପେନ ପୂର୍ବ ପରାଜୟରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ସାଉଦି ଆରବକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ‘କେପ ଭର୍ଦ୍ଦେ’ ପୁଣିଥରେ ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତକୁ ଚକିତ କରିଛି। କେପ ଭର୍ଦ୍ଦେର ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମୁହଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲିଟିଛି।
ସ୍ପେନ୍ ବନାମ ସାଉଦି ଆରବ: ୪:୦
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ୧୧ତମ ଦିନରେ ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚମତ୍କାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନଜର ସ୍ପେନର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ଏଥିରେ ୪-୦ ଗୋଲରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗ୍ରୁପ୍ ଏଚ୍ ର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆଟଲାଣ୍ଟା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ ଦଳ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ହିଁ ସ୍ପେନ୍ ତିନୋଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇ ନିଜର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିନେଇଥିଲା ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ଏହାପରେ ମ୍ୟାଚକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା।
Matchday 11 ✔️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026
ଇଜିପ୍ଟ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ: ୩-୧
ଭ୍ୟାଙ୍କୁଭରର ବିସି ପ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଇଜିପ୍ଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ୯୨ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାକୁ ଶେଷ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧର ୧୫ତମ ମିନିଟରେ ଫିନ୍ ସୁରମ୍ୟାନ୍ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଇଜିପ୍ଟ ଦମଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ମୋସ୍ତାଫା ଜିକୋଙ୍କ ଗୋଲ୍, ମହମ୍ମଦ ସାଲାହଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟ୍ରେଜେଗୁଏଟଙ୍କ ଗୋଲ୍ ସହାୟତାରେ ଇଜିପ୍ଟ ୩-୧ ଗୋଲରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଫୁଟବଲ୍ ରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
କେପ ଭର୍ଦ୍ଦେ ବନାମ ଉରୁଗୁଏ: ୨-୨
ମିଆମି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନୂଆକରି ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା କେପ ଭର୍ଦ୍ଦେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଉରୁଗୁଏ ସହିତ ୨-୨ ଗୋଲରେ ଡ୍ର' ରଖି ଏକ ବଡ଼ ଓଲଟଫେର କରିଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ସ୍କୋରଲେସ୍ ଡ୍ର' କରିବା ପରେ, ଏହି ଦଳ ପୁଣିଥରେ ଉରୁଗୁଏକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଛି। ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ପରେ ଗ୍ରୁପ୍ 'ଏଚ୍'ରେ କାବୋ ଭର୍ଦେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜିତ ରହିଛି, ଯାହା ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଦେଇଛି।
Updated standings for Groups G and H 🙌#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026
ବେଲଜିୟମ୍ ବନାମ ଇରାନ: ୦-୦
ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସର ସୋଫି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବେଲଜିୟମ୍ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚଟି ଗୋଲଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ବେଲଜିୟମ୍ ଗୋଲ୍ କରିବାରେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ୬୭ତମ ମିନିଟରେ ବେଲଜିୟମର ଜଣେ ଖେଳାଳି ରେଡ୍ କାର୍ଡ ପାଇ ମଇଦାନ ଛାଡିବା ପରେ ଦଳ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ବଢିଯାଇଥିଲା। ଇରାନର ଗୋଲକିପରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଳରେ ବେଲଜିୟମର ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ଆକାରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।