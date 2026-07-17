ETV Bharat / sports

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ: ବିଜେତା ଦଳକୁ ମେଡାଲ ସହ ମିଳିବ 'ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ରିଙ୍ଗ୍'

FIFA 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ବିଜେତା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ।

FIFA World Cup 2026 Championship Rings for Winners
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଦଳକୁ ମେଡାଲ ସହ ମିଳିବ 'ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ରିଙ୍ଗ୍' (FIFA)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 5:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ବିଜେତା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଦଳର ଖେଳାଳି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍‌ଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ଓ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ସହିତ 'ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ରିଙ୍ଗ୍' (Championship Ring) ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଫିଫା ଏନେଇ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଫିଫା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ରିଙ୍ଗ୍ ଆମେରିକୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଅଂଶବିଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା।

ଏହି ରିଙ୍ଗ୍‌ର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଚିତ୍ର ରହିବ, ସମପରି ଅନ୍ୟ ପଟେ ବିଜେତା ଦଳ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଙ୍ଗ୍‌ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନମ୍ବର ରହିବ। ଯାହାକୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ହିସାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯିବା ସହ ଏହା ଅସଲି ହେବାର ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବିଜେତା ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍‌ଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରିଙ୍ଗ୍ ଦିଆଯିବ। ଏହା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା ଦଳ ପାଇଁ ୩୦ଟି ରିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଙ୍ଗ୍‌କୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ପରେ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ।

ଫିଫା ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି ଯେ, ଏହି ରିଙ୍ଗ୍‌ର ମୋଟ୍ ୨୦୨୬ ପିସ୍‌ର ଏକ ଲିମିଟେଡ୍ ଏଡିସନ୍ (Limited Edition) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୩୦ଟି ରିଙ୍ଗ୍ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳକୁ ମିଳିବ। ସେହିପରି ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୯୯୬ଟି ରିଙ୍ଗ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଧିକାରିକ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦ (Official Licensed Product) ଭାବରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ଫାଇନାଲ୍

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍ ୟୁରୋପୀୟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ସେମିଫାଇନାଲରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେ କରାଯାଉଥିବା ଫ୍ରାନ୍ସ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ପେନ୍ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାବେ ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚଭରା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୨-୧ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।

ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ବିଜୟ ସହ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଠଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ୟାରିୟରର ମୋଟ୍ ଗୋଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ୨୧ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ନିଜ ଅଧିନାୟକଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଓ ସ୍ପେନ୍: ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ମାଗଣାରେ ଦେଖିବେ Live

ମେସିଙ୍କ କୋଳରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍; ଲାମିନ୍ ୟମାଲ୍‌ଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାତ୍ରା!

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
CHAMPIONSHIP RINGS
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
FIFA CHAMPIONSHIP RINGS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.